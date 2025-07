Así ha sido el séptimo encierro de San Fermín: tenso al arranque, con un toro retando y varios corneados

Los toros del encierro de La Palmosilla han sido, hasta ahora, los que más heridos por asta han dejado: en el parte inicial de Cruz Roja se habla de cuatro corneados, aunque no se ha indicado la gravedad de los mismos.

Después de varios encierros limpios, el de este domingo ha dado algún que otro susto: los toros de La Palmosilla han protagonizado un encierro bastante rápido (lo han cerrado en dos minutos 24 segundos) pero también con mucha tensión, algún que otro derrote y varios heridos por asta de toro. La portavoz de Cruz Roja Sandra Parra ha sido la encargada de ofrecer el parte inicial de heridos del encierro de este domingo, con cuatro heridos por asta de toro: una herida en pierna, dos cornadas en espalda y zona genital y una "herida penetrante" en cuello, en palabras de la organización. Poco después del primer parte de heridos, se ha informado de otra atención, en la plaza de toros.

Nadie lo esperaba, quizás porque la trayectoria de los toros de La Palmosilla (Tarifa, Cádiz) en Sanfermines no es muy larga: esta ha sido su quinta participación, y nunca habían dejado heridos por asta de toro. Bueno... en un inicio sí. En el encierro de 2024, los de La Palmosilla protagonizaron el encierro más largo de la edición y dejaron seis heridos, uno de ellos por asta de toro. Pero estas cifras son 'falsas', en realidad: el herido por asta se registró durante el encierro, pero no por un toro sino por un cabestro en Estafeta. Y la carrera, en realidad, fue rápida (2'23'') pero dos ejemplares de La Palmosilla no quisieron entrar a corrales.

Este domingo, en la cuesta de Santo Domingo, la manada ha salido a gran velocidad, como es habitual, y ha sido en este primer tramo donde uno de los toros negros, adelantado al resto de la manada, de La Palmosilla ha dejado algún susto: un corredor ha acabado lanzado por los aires, poco antes de que el toro haya seguido en dirección a la plaza de toros, no sin antes volver a retar a algunos de los mozos en los lados de la calle.

Varios animales han caído en la curva de Estafeta y un cabestro se ha puesto en cabeza del grupo con cuatro toros justo detrás, lo que ha permitido a los corredores realizar bonitas carreras delante de las astas. Seguidamente, los otros dos hermanos de La Palmosilla con el resto de cabestros. Debido a la velocidad y a la cantidad de mozos se han producido muchas caídas y momentos complicados.

Aunque durante un tramo, cuatro toros han ido por delante, sin la guía de los cabestros, al tramo de Telefónica ya han entrado con un cabestro en cabeza. En el lado izquierdo, la caída de varios mozos ha hecho que se haya formado un montón, si bien la manada ha seguido a buen ritmo hacia el Callejón, donde se ha vivido otro momento complicado de la carrera al arrollar los toros a los mozos por el lado derecho, junto al vallado, rozando a los corredores, a uno de ellos con el asta en el cuello.

Sin perder el buen ritmo de toda la carrera, el grupo, estirado, ha entrado en la plaza, donde sin generar mayores problemas ha enfilado directo hacia los chiqueros. Los seis astados de La Palmosilla serán lidiados a las 18:30h en la Plaza de Toros por los diestros Jiménez Fortes, Fernando Adrián y Ginés Marín. En la corrida de ayer, uno de los toreros, Rafaelillo, ha acabado ingresado en la UCI.