Noche de altercados en Torre-Pacheco: al menos una detención y dos heridos en los disturbios

La localidad murciana de Torre-Pacheco se ha convertido en el epicentro de disturbios entre varios radicales de ultraderecha y migrantes después de una agresión a un anciano por parte de un grupo de jóvenes todavía sin identificar esta semana en el pueblo.

Este viernes se produjeron varios altercados que se han vuelto a repetir la noche del sábado. Como han captado las cámaras de laSexta, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil han desplegado un dispositivo en el barrio en el que se estaban concentrando varios radicales.

Pese al dispositivo, se han producido algunos altercados dado que al menos dos heridos han sido atendidos en el punto en el que se concretaban los agentes, uno de ellos con una brecha en la cabeza. Además, poco después, los agentes realizaban la primera detención de los disturbios (el viernes no hubo) en un momento que ha recogido laSexta.

Debido al aumento de la tensión, el Gobierno ha realizado el envío de más agentes. Como han confirmado fuentes de Interior a laSexta, se han desplazado efectivos de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) de la Guardia Civil desde Murcia capital para contener los disturbios.

Por su parte, el alcalde de Torre-Pacheco, Pedro Ángel Roca, ha señalado en laSexta Xplica que muchos de los presentes en los altercados no pertenecen a la localidad: "Hay gente que no es del pueblo que está viniendo a complicarnos la convivencia que tenemos. No lo entiendo".

Roca ha asegurado estar "continuamente" hablando con la delegada del Gobierno y ha añadido que la convivencia habitualmente es "buena" en el pueblo pese a las imágenes que se han vivido estos dos últimos días.

La reacción de Feijóo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado sus redes sociales para confirmar que ha hablado tanto con el alcalde de Torre-Pacheco como como Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia.

En un mensaje publicado en X, el líder popular ha afirmado que "el Gobierno debe reforzar los efectivos para frenar la espiral de violencia inmediatamente".

"Lo primero es garantizar la seguridad ciudadana y que todos respondan ante la Ley, empezando por los agresores de un mayor indefenso", ha concluido.