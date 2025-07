Trump anuncia aranceles del 30% a la UE desde el próximo 1 de agosto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado en cartas publicadas en sus redes sociales que habrá aranceles del 30% para los bienes importados de la Unión Europea, también para México. Además, ha amenazado con que podrían entrar en vigor este mismo 1 de agosto.

El presidente estadounidense ha enviado así sus misivas a la UE para comunicarle la cifra de las nuevas tasas a sus exportaciones a EEUU. "A partir del 1 de agosto de 2025, cobraremos a la Unión Europea un arancel de solo el 30% sobre los productos de la UE enviados a Estados Unidos, independiente de todos los aranceles sectoriales", ha hecho saber Trump a través de una publicación en Truth Social y dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Como ha hecho en días previos con otros países, Trump ha anunciado que dará marcha atrás en su decisión "si la Unión Europea o sus empresas deciden fabricar productos en Estados Unidos".

Se debatirá el lunes en Bruselas

"De hecho, haremos todo lo posible para obtener las aprobaciones de forma rápida, profesional y rutinaria; es decir, en cuestión de semanas", añade la misiva antes de avisar, también siguiendo el formato habitual que si por alguna razón la UE decide aumentar sus aranceles y tomar represalias, "la cantidad que elija para aumentarlos se añadirá al 30% que cobramos".

El contenido del texto remitido por Trump se debatirá en la reunión que los ministros de Comercio mantendrán el lunes en Bruselas. La UE esperaba alcanzar un acuerdo comercial integral con EEUU para el bloque de 27 países.

Por su parte, en cuanto al arancel a México, el presidente republicano ha señalado, en otra carta dirigida a la presidenta, Claudia Sheinbaum, que el país le "ha ayudado a mantener segura la frontera, pero lo que ha hecho México no es suficiente". Para Trump, "México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase".

Además, Trump ha advertido de que si México decide subir los aranceles en respuesta, sea cual sea la subida, esta cifra será añadida al 30 por ciento de arancel estadounidense.

A principios de esta semana, Trump anunció nuevos aranceles para varios países, entre ellos Japón, Corea del Sur, Canadá y Brasil, así como un arancel del 50% sobre el cobre.