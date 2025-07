ERC da un ultimátum al PSOE por la financiación singular y Page denuncia "un chantaje"

El contexto Oriol Junqueras anuncia que ERC exigirá a Sánchez la modificación de la ley. De no ser así, pueden retirar su apoyo al Gobierno. Todo depende de lo que se apruebe o no el próximo lunes, en la reunión sobre financiación singular de Cataluña.

Oriol Junqueras, líder de ERC, ha lanzado un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez: la Agencia Tributaria Catalana no puede estar subordinada a la Estatal. Esta advertencia llega antes de la Comisión Bilateral sobre la financiación singular para Cataluña. Junqueras enfatiza que el cumplimiento de acuerdos vigentes es crucial para mantener el apoyo de los socios de investidura, tras un pleno difícil para Sánchez, afectado por casos de presunta corrupción. El lunes, Sánchez viajará a Barcelona para formalizar un pacto que permitiría a Cataluña gestionar el IRPF, aumentando su recaudación. Esta medida ha generado críticas internas en el PSOE y del PP, quienes consideran que otorga privilegios a Cataluña. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que el acuerdo perjudique a otras comunidades.

Esquerra Republicana se lo ha dejado muy claro al Partido Socialista. "Nadie puede aspirar a llegar a nuevos acuerdos relevantes si no se cumplen los acuerdos vigentes", ha dicho su líder Oriol Junqueras. Es decir, que si el Gobierno de Pedro Sánchez no cumple con lo que ya está puesto sobre la mesa, si no acuerdan un modelo de financiación singular para Cataluña, el apoyo de los socios de investidura quedará en el aire. Una advertencia clara y dura, que llega después del pleno del 9 de julio, el más difícil de Sánchez y donde volvió a pedir perdón y dio explicaciones sobre el caso de presunta corrupción que afecta a los exsocialistas Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Un pleno en el que el presidente consiguió un balón de aire para continuar con la legislatura gracias al apoyo mostrado por los socios, entre ellos, ERC. Esto sucedió el pasado miércoles. Los socios de investidura decidieron seguir junto a Sánchez, pero ya avisaron de que no sería a cambio de nada. Por ello, ahora Junqueras asegura que "lo que está en juego es si el Partido Socialista cumple con Cataluña".

Pero en este asunto, además de mirar al pasado reciente, tenemos que fijarnos en el futuro. Porque el lunes, Pedro Sánchez viajará a Barcelona para, si todo va bien, formalizar el pacto que permitirá a Cataluña gestionar el IRPF a partir del próximo año. Con él, la Agencia catalana pasará de recaudar 5.000 millones de euros a 30.000. Una exigencia de los republicanos duramente criticada hasta por presidentes autonómicos del Partido Socialista.

Críticas del PP, pero también internas en el PSOE

Como no, Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es uno de estos socialistas enfadados. "Este es un privilegio consecuencia de un chantaje. Lo que buscan es tener más que los demás". Pero también, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. "Ni privilegios ni trato discriminatorio a Asturias. No lo vamos a admitir ni a aceptar de nadie", ha dicho.

Lo siguen considerando un privilegio para Cataluña, a pesar de que la ministra de Hacienda asegura que no supondrá ningún agravio para el resto de comunidades. María Jesús Montero asegura que "nunca jamás el Gobierno de Españava a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio".

Una postura, que el Gobierno trata de explicar, pero que tampoco se cree el PP. "Fue para que Sánchez fuera presidente; no beneficia a nadie", considera el popular Juan Bravo Baena. Siguen reclamando un modelo que beneficie a todas las comunidades y no solo a unos pocos. "Eso simplemente es un parche abocado al fracaso, no es una solución para Cataluña", asevera el líder del PP, Noticias de Alberto Núñez Feijóo.

Pese a lo que digan los demás, Junqueras insiste: "La Agencia Tributaria catalana no puede quedar subordinada a la Agencia Estatal".