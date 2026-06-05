Visita del papa León XIV, en directo | Madrid, primer destino de la primera visita papal en 15 años

El hecho de que el papa visite Canarias, un desafío importante para la Policía Nacional El comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Francisco López Gordo, resalta que la visita del papa León XIV ha supuesto para la Policía Nacional un desafío logístico sin precedentes al incluir en su viaje actos en Canarias, que han obligado a trasladar en dos barcos desde Huelva con destino a Gran Canaria y Tenerife, y en un avión del Ejército, furgonetas, vehículos pesados, arcos de seguridad y "aparataje" técnico. En total 170 vehículos y 16 perros de la unidad canina ya están en el archipiélago, a los que se sumarán un millar de policías que volarán a Canarias una vez León XIV abandone Madrid el día 9 y se traslade a Barcelona antes de llegar a Gran Canaria el día 11. En cada una de las cuatro ciudades —Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife— el dispositivo activará su fase de más nivel, la crítica, en las 24 horas antes de las llegada del papa, de forma que todos los efectivos previstos estarán activos "al cien por cien". A los ciudadanos que acudan a cualquier evento de los organizados, la Policía aconseja que previamente se informen de cómo acceder a los mismos y en qué horario. "La gente tienen que llegar con antelación, especialmente las personas con movilidad reducida", solicita el comisario, ya que existirán controles y filtros de seguridad en los principales ubicaciones. Cuidado también con el calor y, sobre todo, cualquier problema que tengan que se dirijan a los policías o incluso a voluntarios que han recibido instrucciones y están en permanente comunicación con los agentes. EFE Compartir en X

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La Policía, preparada para la visita del papa: "No se han detectado movimientos contra León XIV" Aunque es "imposible" prever todas las incidencias y amenazas que pueden existir en un evento de la magnitud de la visita del papa León XIV, la Policía Nacional confía plenamente en sus capacidades y el trabajo realizado durante meses para que, una vez más, España vuelva a ser un ejemplo en la organización de grandes dispositivos de seguridad. Convencido de ello se muestra en una entrevista con la Agencia EFE en víspera de la llegada del pontífice a Madrid el comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Francisco López Gordo, uno de los mandos al frente de esta operación Gracia que moviliza a más de 13.500 efectivos de varios cuerpos liderados por un despliegue de 11.000 policías nacionales. "Posiblemente la visita de su santidad sea el dispositivo más importante y de mayor calado que hayamos podido afrontar", asegura el comisario principal López, que apunta que la Policía trabaja desde enero de forma muy intensa en la preparación de este dispositivo y el análisis de todos los escenarios de riesgo y sus respuestas, incluso las que se darían a situaciones que, a priori, no van a suceder. Los riesgos de esta visita son "muy variables", añade López Gordo, que desgrana algunas de las amenazas analizadas. "En primer lugar y evidentemente trabajamos siempre con el riesgo de atentado. Es una figura de primer relieve y de importancia de riesgo terrorista", advierte el mando policial. Con todo y, sin olvidar que España se sitúa en un nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista , el comisario señala que no se han detectado "movimientos en contra del pontífice". "No es una figura que en este momento genere grandes conflictos", destaca antes de apostillar que la posibilidad de atentado no se ciñe al papa, pues se puede extender a los espacios públicos con concentración de fieles. Además, al tratarse de un acontecimiento de "gran visibilidad", personas u organizaciones pueden aprovechar para mostrar sus reivindicaciones aunque nada tengan que ver con un posible rechazo a la presencia del papa o la Iglesia. Junto a estos eventuales "oportunistas", la Policía también ha trabajado en respuestas ante otras situaciones como puedan ser los accidentes y que pueden generar "conflicto" en materia de seguridad como pueda ser la caída de algún elemento de un escenario. "Confiamos en nuestras capacidades, sabemos que en estos dispositivos pueden pasar muchas cosas, nunca se puede prever todo, prevemos lo máximo posible y sobre todo, tenemos mecanismos de respuesta para que si surge algo, incluso algo que no pensamos que puede surgir, tener capacidades para responder", deja claro el comisario principal López Gordo. Porque aunque asume que es "imposible abarcar y prever todo", se muestra seguro de que la Policía Nacional tiene los mecanismos suficientes tanto en materia de seguridad ciudadana como del servicio de Inteligencia y otras unidades para que todo salga bien. "Tengo la tranquilidad de que por lo menos todo el trabajo que podemos hacer se está haciendo muy bien". EFE Compartir en X

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🚗 Así era el 'papamóvil' de Juan Pablo II en España: un SEAT Panda que sustituyó al original 15 días antes de la llegada del papa Juan Pablo II a España en 1982, la comisión encargada de realizar las comprobaciones previas a la visita se percató de que el 'papamóvil' no cabía por las entradas del Santiago Bernabéu y del Camp Nou. Eran dos de los grandes eventos de ese viaje de diez jornadas, que llevó al pontífice polaco por Madrid, Salamanca, el monasterio de Guadalupe, Toledo, Granada, Zaragoza, Valencia, Barcelona, el monasterio de Montserrat o Santiago de Compostela. El Vaticano contactó con las propias autoridades españolas para encontrar una solución, que llegó a través de la compañía española automovilística del momento, SEAT, que tendría que preparar en apenas dos semanas un vehículo pequeño y manejable que cupiera por los estrechos accesos de ambos estadios. El papa Juan Pablo II desde el papamóvil bendice a la multitud congregada en la madrileña plaza de Lima, donde ofició una misa dedicada a las familias cristianas, dentro de los actos de su viaje de diez días a España en 1982. Era 1982, un año en el que la firma española matriculó 141.010 vehículos, siendo la segunda marca por número de ventas mientras trataba de alcanzar a Renault, que contaba con 166.209 ventas de turismos, según el Anuario Estadístico General de 1982 de la Dirección General de Tráfico (DGT). España, todavía con la 'resaca' por haber organizado un Mundial de fútbol meses antes, preparaba la recepción de Juan Pablo II y, en la fábrica de Zona Franca, la compañía empezó a transformar un SEAT Panda en un vehículo abierto para que el pontífice pudiera saludar a las masas. El coche evolucionó en una 'pick-up' sin ventanillas laterales, con el parabrisas abatible y con una plataforma posterior reforzada desde la que Juan Pablo II pudiera permanecer de pie. También se instalaron barras acolchadas para que el papa pudiera sujetarse y una pequeña plataforma en la parte trasera para facilitar el acceso, explica la propia SEAT, que dejó espacio para que el vehículo tuviera las banderas del Vaticano y de España sobre las aletas delanteras y los escudos pontificios en las puertas. La compañía, que no envió a Martorell el diseño de tan preciado vehículo, ya que el encargo se preparó en la fábrica de Zona Franca de Barcelona, incorporó algunos elementos estéticos del Panda Marbella, la versión más distinguida del modelo y presentada ese mismo año. No obstante, los asientos delanteros eran los del Panda convencional, tapizados en blanco y sin reposacabezas, con el objetivo de que el Papa pudiera ser visto desde todos los ángulos. El 'Panda papamóvil' cumplió finalmente su misión el 3 de noviembre en Madrid y el 7 de noviembre en Barcelona. El automóvil recorrió los estadios abarrotados con Juan Pablo II de pie en la parte trasera, saludando y bendiciendo al público, aunque al no ser un vehículo blindado, su uso quedó limitado a recintos controlados. EFE Compartir en X

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El CENAM del dispositivo de seguridad ante la visita del papa León XIV, ya en funcionamiento Esta mañana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha estado presente en la puesta en funcionamiento del Centro de Mando (CENAM) del dispositivo de seguridad que velará por el normal desarrollo de la visita del papa León XIV a España este viernes en Madrid. La visita se desarrolla desde el sábado 6 de junio hasta el viernes 12 de junio: aterrizará mañana en Madrid y regresará a Roma desde Santa Cruz de Tenerife. Compartir en X

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León XIV es el tercer papa que visita a España: antes lo hicieron Benedicto XVI y Juan Pablo II La visita de León XIV a España es todo un acontecimiento para el que las cuatro ciudades implicadas —Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife— están más que preparadas. Es todo un evento. Y lo cierto es que si atendemos a los datos histórico, no se puede decir menos: León XIV es el tercer papa que visita nuestro país, sólo después de Benedicto XVI y de Juan Pablo II. La visita más sonada de Benedicto fue la que tuvo lugar en 2011, cuando presidió las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) que se celebraron en Madrid y tuvieron a la capital absolutamente bloqueada durante días. Pero antes de eso también viajó a Santiago de Compostela, a Barcelona —a la consagración de la Sagrada Familia— y a Valencia. Y unos años antes, vino Juan Pablo II, el papa que más veces ha visitado el país: desde su primera visita en 1982 a la última, en 2003, dos años antes de su muerte, el pontífice visitó multitud de sitios. En 1982, en una visita de apenas 10 días, pasó por Madrid, pero también por Ávila, Alba de Tormes, Salamanca, Guadalupe, Toledo, Segovia, Sevilla, Granada, Loyola, Javier, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia, Moncada, Alcira y Santiago de Compostela. Dos años después, paró en Zaragoza en una escala de camino a l inicio del novenario de preparación del V Centenario del Descubrimiento de América. En agosto de 1989, España vivió otras Jornadas Mundiales de la Juventud, que llevaron a Juan Pablo II a pasar unos días por el norte —entre Compostela, Oviedo y Covadonga— y cuatro años después, regresó para hacer una ruta por Sevilla, Dos Hermanas, Huelva, Palos de la Frontera, Moguer, La Rábida, El Rocío y Madrid, en el marco del quinto centenario de la evangelización de América y el Congreso Eucarístico Internacional, además de la consagración de la Catedral de la Almudena. Su último paso por España tuvo lugar en mayo de 2003, cuando estuvo unos pocos días en Madrid en un encuentro con jóvenes: en aquella visita, más de dos millones de personas se juntaron en la plaza de Colón, cerca de un millón acudieron a la base aérea de Cuatro Vientos para despedirse del papa. Compartir en X

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Más de 20.000 voluntarios, un Bernabéu a reventar y un impacto económico de más de 125 millones La visita del papa tiene a las cuatro ciudades elegidas ultimando sus preparativos, con cifras de auténtico escándalo. Son más de 600.000 las personas que se han inscrito hasta el momento para participar en los actos multitudinarios. A pesar de que la cifra ya de por sí es la que es, los organizadores esperan que asistan muchos más. Para concretar más, son más de 300.000 las personas que se han apuntado para acudir a la misa en Cibeles y más de 220.000, a la vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima. Las previsiones, eso sí, apuntan a que en la vigilia habrá más de medio millón de peregrinos y que será un millón y medio en la eucaristía. Al encuentro diocesano con la provincia eclesiástica de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu se espera que asistan 70.000 fieles, mientras que en el Movistar Arena se prevé un lleno con 12.000 personas. Las cifras de la visita del papa no son baladí. Jorge Bautista Compartir en X

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