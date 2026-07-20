Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Mueren 6 marineros en un ataque ruso contra un buque mercante en el mar Negro

Prisión contra tres sospechosos de reclutar a bolivianos para enviarlos a la guerra de Ucrania La Justicia boliviana ha dictado orden de detención preventiva contra tres personas detenidas en la investigación por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para ser trasladados a Rusia, donde, según la investigación, serían incorporados al frente de Ucrania. Los tres imputados están acusados de trata y tráfico de personas y permanecerán con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía pidió la medida alegando la existencia de riesgos procesales de fuga y de obstaculización de la investigación. Fueron detenidos el pasado jueves en Santa Cruz durante un operativo sobre una organización dedicada a captar ciudadanos bolivianos para enviarlos a Rusia en la que se incautaron más de 50 pasaportes. Los tres son familiares de Amador, identificado como el principal sospechoso y presunto cabecilla de la organización, quien permanece prófugo. anía Valdivia, madre de Iván, uno de los jóvenes que murieron tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania, participa en un velorio simbólico este martes, en Santa Cruz (Bolivia). Europa Press Compartir en X

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Un ataque ucraniano contra Moscú alcanza un depósito de petróleo y un centro logístico Las fuerzas ucranianas habrían alcanzado un depósito de petróleo y un centro logístico en la región de Moscú tras una serie de ataques perpetrados durante la madrugada del lunes, según varios medios rusos. Varias imágenes muestran una densa columna de humo negro sobre la ciudad de Podolsk, a 40 kilómetros de la capital rusa. Una columna de humo sobre Podolsk, en la región de Moscú Compartir en X

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El ataque contra Kyiv de ayer, uno de los mayores desde el inicio de la guerra Al menos una persona ha fallecido y 16 más han resultado heridas durante uno de los mayores ataques rusos contra la capital de Ucrania, Kyiv, desde el comienzo de la guerra contra Rusia; un asalto aéreo que ha comprendido más de 40 misiles y más de 120 drones que han causado importantes daños en varios edificios residenciales e incendios que han obligado a movilizar a los servicios de emergencias en distintos puntos de la capital ucraniana. En el ataque, Rusia lanzó diez misiles Zircon, 25 misiles balísticos Iskander-M/S-400, 3 misiles antibuque Onyx, tres misiles guiados aire-tierra Kh-59/Kh-69 y 125 vehículos aéreos no tripulados. La defensa aérea derribó 17 misiles balísticos Iskander, un misil aire-tierra guiado Kh-59/Kh-69 y 108 drones. Según ha informado el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, seis de los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios, mientras que otra persona ha recibido asistencia médica en el lugar de los hechos. Además, los equipos de rescate evacuaron a cinco personas de inmuebles afectados por el ataque. "El ataque de anoche fue uno de los mayores ataques rusos con misiles balísticos hasta la fecha. Kyiv y la región de la capital fueron el objetivo principal de los rusos. Habían estado preparando este ataque durante varios días, acumulando misiles (...). Rusia está apostando por los misiles balísticos, y es por ellos que Putin aún cree en su guerra", aseguró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Compartir en X

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2 muertos y más de 40 heridos en Zaporiyia Paralelamente al ataque contra un buque mercante en el mar Negro, el gobernador de Zaporiyia --este de Ucrania--, Ivan Fedorov, ha informado en sus redes de un nuevo ataque ruso en la homónima capital regional en el que han muerto dos personas y más de 40 han resultado heridas, incluidos cinco niños. "En este momento, 41 personas necesitan asistencia médica. Lamentablemente, dos personas han fallecido", ha lamentado el dirigente regional tras informar, con un balance menor de heridos, de que cinco niños se encontraban entre los mismos. Lo ha hecho tras detallar que "bombas guiadas rusas han destruido dos plantas de un edificio de cinco pisos y han dañado ventanas y balcones en un edificio de nueve pisos", además de provocar un incendio en un centro de logística. "Todos los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para brindar asistencia a quienes la necesiten", ha subrayado. Europa Press Compartir en X

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