León XIV trata de ganarse a los jóvenes: de bailes virales a un mensaje apelando a su importancia en la sociedad

Entre líneas El pontífice, en su vigilia de este sábado, ha dejado claro que no solo su visita a España, sino que su papado en general está centrado en tratar de atraer a los jóvenes a la Iglesia.

Durante su primer día en España, León XIV se dirigió a los jóvenes en una vigilia en la Plaza de Lima, instándolos a cambiar la historia con amor. Los jóvenes son un eje fundamental en su visita y papado, buscando atraerlos a la Iglesia. Les transmitió mensajes de inspiración, como "dar una nueva dirección a la sociedad", y realizó gestos cercanos como el viral 'six seven'. Su mensaje resonó profundamente entre los asistentes, quienes se sintieron impactados y conmovidos. León XIV también les advirtió sobre las mentiras en las redes y les encomendó ser "chispa de una humanidad nueva".

Uno de los mensajes clave de León XIV durante su primer día en España ha sido el que dirigió a los más jóvenes durante la vigilia en la Plaza de Lima. "Esta queridos jóvenes es la virtud que cambia la historia. Vosotros podéis cambiar la historia. Hacedlo con el amor", afirmaba ante medio millón de jóvenes.

Y es que ellos, los jóvenes, son eje fundamental de la visita de León XIV en España y en general de su papado en un intento de atraer fieles a la Iglesia. A ellos les dedica mensajes y también gestos.

"Vosotros, jóvenes, estáis llamados a dar una nueva dirección a la sociedad", decía durante la vigilia de este sábado. Su intento de acercamiento es tal que hasta se atreve a hacer el viral gesto del 'six seven'.

Y parece que el mensaje ha calado. "A mí me ha impactado muchísimo, me ha llegado al corazón un montón", afirma una joven. No es la única. Miles de jóvenes de toda España han querido formar parte de este momento, para ellos único en la vida: "Es muy grato ver a tantos jóvenes aquí reunidos".

Durante la vigilia el papa León les dio consejos, como que "muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras": "Buscad siempre la verdad".

Mientras ellos, atentos y emocionados, escuchaban. Eso sí, León XIV también les ha puesto deberes: "Quiero confiaros a todos vosotros una misión: que seáis humanos, sed humanos. Hombres y mujeres que carne y hueso. Sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva".

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