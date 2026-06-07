Jesús Bastante, sobre la multitudinaria misa en Cibeles: "Después de esta marea de fieles vamos a ver un papa nuevo"

El contextoJesús Bastante, cofundador y redactor jefe de Religión Digital, analiza en laSexta Noticias la visita del papa León XIV y el momento de la Santa Misa en la madrileña plaza de Cibeles.

Era uno de los momentos más esperados y uno de los hitos centrales de la visita del papa León XIV a España. La Santa Misa celebrada en la madrileña plaza de Cibeles ha congregado a más de 1,2 millones de personas. "Han tenido que cortar los accesos porque la gente ya no cabía", cuenta Jesús Bastante, cofundador y redactor jefe de Religión Digital, en el informativo de laSexta Noticias. Según explica, le "consta" que el papa está "sorprendido y encantado".

Bastante describe al pontífice como "un hombre que no está muy acostumbrado a estas masas". Sin embargo, durante estos días ha estado arropado por millones de fieles. "Yo conté ayer entre 80 y 90 bebés que le trasladaban (para que les abrazara), y eso para una persona que no está tan acostumbrada al roce es algo que impresiona", asegura el experto.

A su juicio, tras este viaje a Madrid y el contacto con "de esta marea de fieles", veremos "un papa nuevo que se va a tener que acostumbrar a abrazar y que le va a empezar a gustar".

Bastante también subraya la compleja logística necesaria para organizar una celebración de estas dimensiones en la plaza de Cibeles, sobre todo en el momento de la comunión. "Estamos hablando de 1600 ministros de la comunión, que tienen que estar repartidos por distintos lugares, pero las hostias consagradas tienen que estar en el mismo lugar. Entonces, en un momento de la ceremonia tienen que salir del Palacio de Cibeles, que es una grandísima sacristía en el día de hoy, ser repartidas, custodiadas también por la Policía", detalla.

Tras la misa se ha vivido otro de los momentos más especiales de la jornada: la procesión del Corpus Christi, una celebración que habitualmente el papa preside en Roma. Por ello, que la haya celebrado en España constituye un hecho excepcional. De hecho, es "la primera vez en la historia moderna de la Iglesia que un papa sale de Roma para celebrar el Corpus, que es una de las fiestas más importantes de la Iglesia y que en España, además tiene una tradición distinta al resto del mundo", destaca Bastante.

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