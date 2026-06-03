Estas son las zonas de Madrid que tienes que evitar durante la visita del papa León XIV

Madrid se engalana para recibir al papa León XIV en su primera visita a España, pero con ella también trae ciertas dificultades en la movilidad dentro de la ciudad. El Ministerio de Trabajo ha recomendado que se permita el teletrabajo.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha enviado una recomendación a las delegaciones de Gobierno de Madrid, Cataluña y Canarias para que permita el teletrabajo durante los días que dure la visita del papa León XIV a España, ante los previsibles inconvenientes que se esperan en el movimiento en las ciudades. En Madrid el pontífice estará algo más de tres días, desde el sábado 6 de junio hasta el martes 9 de junio, cuando se desplazará hacia Barcelona.

Ante esta situación, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ya ha advertido de que este lunes 8 de junio será especialmente complicado para la ciudad, al tratarse del único día laborable de los tres en los que el sumo pontífice estará en la ciudad. Ha pedido "mucha paciencia", ya que se avecinan importantes cortes de tráfico en las calles. A esto se suma el cierre de varias líneas de Metro Madrid, aunque sí se incrementarán los servicios de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que pondrá más autobuses de lo habitual. Estas son las zonas que más afectadas se van a ver durante la visita del papa estos días a la capital.

Sábado 6 de junio de 2026

Se espera la llegada del papa al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a las 10:30h de la mañana, aunque la ceremonia de bienvenida tendrá lugar en el Palacio Real de Madrid una hora después, con una visita programada a los reyes de España. Asimismo, en el mismo lugar habrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático sobre las 12:30h. Por la tarde, a partir de las 18:00h, el papa visitará a los operadores y asistidos del proyecto social Cedia 24 Horas en el Centro de Información y Acogida y ya por la noche, a las 20:30h, tiene lugar una vigilia de oración con los jóvenes en la céntrica plaza de Lima, ubicada en el paseo de la Castellana.

📍 Palacio Real de Madrid - Plaza de Oriente (barrio Centro)

📍Centro de Información y Acogida Cedia 24 Horas - Calle de Cullera, 11 (barrio Latina)

📍Plaza de Lima (entre los distritos de Tetuán y Chamartín)

Desde las 00:00h y hasta las 14:30h del sábado 6 de junio, además, permanecerán cortadas:

📍 Plaza de San Juan de la Cruz hasta la plaza de Gregorio Marañón

📍Acceso al túnel de Plaza de Castilla —desvío en superficie hacia Bravo Murillo y Mateo Inurria—

📍Plaza de Cuzco en sentido sur

📍Eje del paseo de la Castellana desde la plaza de Cuzco hasta Gregorio Marañón; en función de la afluencia, se podrá cortar hasta la plaza de Colón. Se mantienen los movimientos transversales en el tramo de Castellana entre Gregorio Marañón y Colón .

. 📍General Perón, desde la calle Orense, aunque se podrá ampliar a las calles aledañas hasta Bravo Murillo

📍Concha Espina, desde Serrano

📍Paso elevado de Joaquín Costa (puente de Raimundo Fernández Villaverde), entre Joaquín Costa con Príncipe de Vergara y Cuatro Caminos. Este corte estará al menos hasta las 18:00h.

📍Paseo de Recoletos

📍Alcalá desde Plaza de Cibeles hasta la plaza de la Independencia y calles aledañas (Serrano, Alfonso XII y O'Donnell) hasta las 22:00h.

📍Paseo del Prado desde Cibeles hasta Cánovas del Castillo en dirección norte.

Desde las 22:00h de la noche del sábado 6 de junio hasta las 6:30h del 7 de junio, estarán cortadas:

📍Calle Goya, desde Serrano hasta Colón

📍Calle Génova, desde Alonso Martínez hasta Colón

📍Eje desde la plaza de Emilio Castelar, Paseo de la Castellana, Colón, Recoletos, Cibeles y Paseo del Prado hasta la glorieta del Emperador Carlos V (Atocha)

📍Gran Vía con Hortaleza

📍Calle Alcalá con Cedaceros hasta Cibeles

📍Calle Alcalá con Príncipe de Vergara

📍O'Donnell con Menéndez Pelayo

📍Plaza de la Independencia

Las líneas de autobús de la EMT que pueden verse afectadas el sábado 6 de junio son, en torno a las 20:30h a raíz de la vigilia en la plaza de Lima:

🚌 Línea 1

🚌 Línea 3

🚌 Línea 5

🚌 Línea 7

🚌 Línea 11

🚌 Línea 12

🚌 Línea 14

🚌 Línea 16

🚌 Línea 19

🚌 Línea 27

🚌 Línea 29

🚌 Línea 40

🚌 Línea 43

🚌 Línea 45

🚌 Línea 51

🚌 Línea 52

🚌 Línea Circular 1

🚌 Línea Circular 2

🚌 Línea 87

🚌 Línea 120

🚌 Línea 126

🚌 Línea 147

🚌 Línea 149

🚌 Línea 150

🚌 Línea N1

🚌 Línea N22

🚌 Línea N24

🚌 Línea N29

🚌 Línea N40

🚌 Línea S10

Domingo 7 de junio de 2026

El domingo por la mañana, a las 10:00h, la plaza de Cibeles albergará la santa misa con el papa y la procesión del Corpus Christi. Ya por la tarde, a las 16:30h se prevé un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y más tarde, el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte' en el Movistar Arena, el histórico Palacio de los Deportes. Por la noche, el papa cenará en la residencia del cardenal arzobispo de Madrid.

📍Plaza de Cibeles

📍Nunciatura Apostólica - Avenida de Pío XII (distrito de Chamartín)

📍Movistar Arena - Avenida de Felipe II (distrito de Salamanca)

🚇 La madrugada del 6 al 7 de junio, el horario del Metro de Madrid se extenderá hasta las 2:30h de la madrugada para facilitar el desplazamiento de los viajeros.

Además de los cortes anteriormente mencionados, desde las 6:30h de la mañana del domingo se prevén cortes en estas zonas de Madrid:

📍 Goya, desde Velázquez

📍Génova, desde Alonso Martínez con puntos de regulación de tráfico en las glorietas de Bilbao y Ruiz Jiménez en función de la afluencia

📍Eje desde la plaza de Gregorio Marañón, Paseo de la Castellana, Colón, Paseo de Recoletos, Cibeles y Paseo del Prado hasta la glorieta del Emperador Carlos V (Atocha)

📍Princesa con Ventura Rodríguez hacia la plaza de Cibeles, con movimientos permitidos en sentido oeste desde Hortaleza hacia Princesa si la afluencia lo permite

📍Alcalá con Cedaceros hacia la plaza de Cibeles

📍Carrera de San Jerónimo

📍Alfonso XII

📍O'Donnell con Menéndez Pelayo

📍Alcalá con Príncipe de Vergara

📍Plaza de la Independencia

📍Serrano, desde María de Molina

Cortes de Metro de Madrid🚇

Desde el cierre la noche del sábado hasta las 14:00h del domingo 7 de junio, estarán cerradas siete estaciones de Metro de Madrid, por lo que los trenes circularán sin efectuar parada:

Retiro [Línea 2]

[Línea 2] Banco de España [Línea 2]

[Línea 2] Sevilla [Línea 2]

[Línea 2] Velázquez [Línea 4]

[Línea 4] Serrano [Línea 4]

[Línea 4] Colón [Línea 4]

[Línea 4] Chueca [Línea 5]

Líneas de EMT🚌 afectadas el sábado

Desde las 10:00h , debido a la santa misa y procesión en plaza de Cibeles y calles aledañas, pueden verse afectadas las líneas de autobús🚌 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 59, 61, 63, 65, 74, 75, 85, 86, 102, 133, 146, 147, 148, 149, 150, 152, C03, C1, C2, E1, M1, M3 y Exprés Aeropuerto.

, debido a la santa misa y procesión en plaza de Cibeles y calles aledañas, pueden verse afectadas las 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 59, 61, 63, 65, 74, 75, 85, 86, 102, 133, 146, 147, 148, 149, 150, 152, C03, C1, C2, E1, M1, M3 y Exprés Aeropuerto. Desde las 18:00h, las incidencias se trasladan a la zona del Palacio de los Deportes (Madrid Arena), con posibles problemas en las líneas de autobús líneas de autobús🚌 1, 2, 9, 12, 15, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 38, 43, 48, 51, 52, 53, 56, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 106, 110, 143, 146, 152, 156, 210, 215, C1, C2, E2, E3, E4, E5 y Exprés Aeropuerto.

Lunes 8 de junio de 2026

El lunes 8 de junio es el último día del papa León XIV en Madrid: a las 9:30h tiene previsto un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica, mientras que más tarde se trasladará al Congreso de los Diputados donde se verá con los miembros del Parlamento. A las 11:30h, tiene un encuentro en la sede de la Conferencia Episcopal con los obispos españoles, con quienes comerá en la Nunciatura Apostólica. Por la tarde, a las 18:00h, hay una oración y homenaje a la virgen de la Almudena en la Catedral de la Almudena y después, un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio del Real Madrid, Santiago Bernabéu.

📍Nunciatura Apostólica - Avenida de Pío XII (distrito de Chamartín)

📍Congreso de los Diputados - Carrera de San Jerónimo (distrito Centro)

📍Sede de la Conferencia Episcopal - Calle Añastro (distrito Ciudad Lineal)

📍Catedral de la Almudena - Calle de Bailén (distrito Centro)

📍Estadio Santiago Bernabéu - Avenida de Concha Espina (distrito Chamartín)

Hay que recordar que la 🚇estación de metro Santiago Bernabéu, de la línea 10, está completamente cerrada por obras. En cuanto a las líneas de autobús de la EMT, podrían verse afectadas:

Desde las 18:00h, a raíz de la ofrenda floral a la virgen de la Almudena, las líneas de autobús🚌 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 50, 51, 53, 60, 63, 65, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, C03, C1, C2, M1, M3 y SE832.

001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 50, 51, 53, 60, 63, 65, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, C03, C1, C2, M1, M3 y SE832. En torno a las 19:00h, los incidentes se trasladarán a la zona del Bernabéu, con posibles afectaciones en las líneas de autobús🚌 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 45, 51, 52, 87, 120, 126, 147,149, 150, C1, C2, N1, N22, N24, N29, N30, SC1 y S10.

Martes 9 de junio de 2026

Antes de salir hacia Barcelona, el papa celebra un encuentro con voluntarios en el pabellón 3 de IFEMA Madrid. Es por eso que a lo largo de la mañana, se prevén incidencias en las líneas de autobús🚌 73, 104, 112, 120, 122, 153, 165, 166, 171, SE709 y T11.

Almeida ha trasladado su total "confianza en unas grandísimas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están preparadas para acometer cualquier amenaza". En una entrevista en Antena 3, el alcalde ha recordado que en la medianoche de este miércoles (3 de junio) se cerrará al tráfico completamente la Plaza de Lima, lo mismo que sucederá 24 horas después en Cibeles. Sus primeras palabras han sido para trasladar un agradecimiento a la ciudadanía ante esta "oportunidad histórica para la ciudad" por una movilidad "gravísimamente afectada". "Va a estar muy complicado moverse por la ciudad pero hay datos que nos invitan al optimismo y a la esperanza de que, dentro de todas las dificultades, Madrid se va a seguir moviendo", ha indicado en referencia al guante recogido por las empresas al dar vía libre al teletrabajo y el horario flexible, unido a un refuerzo del transporte público.

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