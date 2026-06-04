La visita de León XIV a España, en cifras: más de 20.000 voluntarios, un Bernabéu a reventar y un impacto económico de más de 125 millones

Los detalles El papa estará en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife para unos actos en los que se han inscrito más de 600.000 personas. Hay más de 23.000 agentes listos para garantizar la seguridad del Santo Padre.

La visita del papa León XIV a España del 6 al 12 de junio ha generado gran expectación en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Se espera la participación de más de 600.000 personas en actos multitudinarios, con cifras como 300.000 asistentes a la misa en Cibeles y 220.000 a la vigilia en la Plaza de Lima. El operativo de seguridad contará con 23.500 agentes, mientras que el personal sanitario y de protección civil estará ampliamente disponible. La visita tendrá un impacto económico superior a los 150 millones de euros, y la ocupación hotelera alcanzará niveles altos. Más de 5.000 prendas han sido confeccionadas para el papa y su séquito. La cobertura mediática incluye 5.672 solicitudes de acreditación y más de 100 pantallas para seguir los eventos.

Todo listo para la visita del papa a España. Todo listo para la llegada de León XIV al país. Porque cada vez queda menos. Porque apenas faltan horas para que el Santo Padre esté en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Será del 6 al 12 de junio, en un evento que está generando una expectación máxima y que está dejando cifras de auténtico vértigo.

Que tiene a las cuatro ciudades ultimando sus preparativos. Unos que poco a poco vamos conociendo y que van dejando números de auténtico escándalo. No en vano, son más de 600.000 las personas que se han inscrito hasta el momento para participar en los actos multitudinarios. A pesar de que la cifra ya de por sí es la que es, los organizadores esperan que asistan muchos más.

Para concretar más, son más de 300.000 las personas que se han apuntado a la misa en Cibeles y más de 220.000 a la vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima. Las previsiones, eso sí, apuntan a que en la vigilia habrá más de medio millón de peregrinos y que será un millón y medio en la eucaristía.

Al encuentro diocesano con la provincia eclesiástica de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu se espera que asistan 70.000 fieles, mientras que en el Movistar Arena se prevé un lleno con 12.000 personas.

En cuanto a Barcelona, la vigilia en el Estado Olímpico Lluís Companys en Barcelona congregará a cerca de 40.000 personas y a la misa en la Sagrada Familia acudirán 8.000 fieles; la mitad de ellos, dentro del templo.

En cuanto a Las Palmas, se espera que más de 45.000 peregrinos acudan a la misa en el estadio de Gran Canaria, mientras que a la eucaristía que cerrará el viaje de León XIV en el puerto de Santa Cruz, en Tenerife, se han inscrito más d 29.000 fieles.

Más de 20.000 voluntarios

Ante tanta tarea, para colaborar se han movilizado casi 22.000 voluntarios, a los que se identificará con el color de sus camisetas según sean sus responsabilidades. De naranja irán los generales; de azul, los de accesibilidad; de verde, los que estén en información; de rojo, el equipo organizador.

Aunque no hay una cifra global de cuántos sacerdotes van a participar en estas misas multitudinarias, sí se sabe que en Cibeles habrá 500 presbíteros y 1.000 ministros extraordinarios. En Las Palmas, por su parte, se prevé que vayan unos 200 sacerdotes desde diferentes puntos de España, mientras que en Santa Cruz serán más de 300 los concelebrantes.

En el viaje, además, al papa le acompaña una comitiva de 35 personas, 80 periodistas vaticanos y un pequeño grupo de gendarmes y policías suizos.

Así será la seguridad del papa

Por su parte, el operativo de seguridad en la visita del papa será de 11.000 policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4.000 agentes de la policía municipal de Madrid, 5.600 musgos, unos 500 agentes de la Guardia Urbana catalana y otros 200 de la Policía canaria. En total, serán 23.500 agentes los que estén listos para garantizar la seguridad durante la visita.

En cuanto a personal sanitario y de protección civil, habrá un millón de efectivos a disposición de las personas que vayan a los actos previstos en Madrid. Se van a instalar diez puestos sanitarios avanzados y se van a habilitar 1.000 baños químicos portátiles. Se han instalado también 162 puntos para aplacar el calor.

En cuanto a Barcelona, se desplegarán unos 2.0000 efectivos entre el Sistema d'Emergències Mediques, Cruz Roja y voluntariado de protección civil. Para facilitar la movilidad durante estas fechas, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha preparado un dispositivo especial a través de Renfe con plazas adicionales en Cercanías Madrid (más de 1,1 millones de plazas el fin de semana), Rodalies, Media Distancia y Avant.

También se han reforzado las conexiones aéreas; Iberia Express ha programado ocho vuelos y casi 1.500 plazas adicionales del 9 al 13 de junio en sus conexiones entre Madrid y las islas de Gran Canaria y Tenerife, mientras que Vueling ofrece 86.120 plazas aéreas en total para acudir a las islas.

Hoteles prácticamente llenos

Los organizadores han estimado en 25 millones de euros el coste de la visita papal, con un impacto económico superior a los 150 millones de euros. La cifra, según un estudio de turismo religioso en España elaborado por ObservaTUR, habla de 90 y 125 millones de euros. Es menor a la registrada con Benedicto XVI, cuando se inyectaron 354 millones de euros. En aquella ocasión, la visita del papa coincidió con una Jornada Mundial de la Juventud.

La visita del papa va a disparar la ocupación de los pisos turísticos y muchos hoteles van a colgar el cartel de 'completo'. Las previsiones son de una ocupación del 85% en Madrid, mientras que Barcelona aspira a llegar a la plena ocupación. En Canarias, aunque las reservas no llegarán al nivel de la temporada alta de otoño e invierno, se espera un porcentaje del 60% al 70%.

En cuanto a la cobertura mediática, León XIV va a movilizar a una parte importante de la prensa nacional e internacional. Hay 5.672 solicitudes de acreditación y, para que todo el que quiera pueda seguir en directo los acontecimientos, se han instalado más de 100 pantallas para seguir los actos de manera completamente gratuita.

En las distintas eucaristías, se utilizarán más de 8.000 píxides (destinatarios para la comunión) para distribuir las formas. Sólo en la misa de Cibeles está previsto que se repartan 460.000 hostias consagradas.

El taller Zarasanta, con sede en Zaragoza, ha confeccionado toda la vestimenta que va a llevar el papa y su séquito de cardenales, obispos y diáconos: alrededor de 5.000 prendas entre mitras, estolas, roquetes, casullas y la capa, los paños de hombros y las mitras que lucirá León XIV.

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