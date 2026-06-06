El chascarrillo del papa León XVI sobre Bad Bunny: admite que no es él, pero que a los jóvenes también les gusta

Los detalles En una conversación con los periodistas en el avión, el pontífice ha aseverado que muchos preferirán ir al concierto del artista, pero que otros si decidirán verle a él.

León XIV ha mostrado interés por el fenómeno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid, bromeando con periodistas sobre su popularidad entre los jóvenes. El pontífice reflexiona sobre el vacío espiritual que sienten muchos jóvenes y su potencial interés en su visita, aunque reconoce que Bad Bunny podría atraer a más seguidores. León XIV llega a España con el objetivo de transmitir el mensaje de la Iglesia a toda la sociedad, destacando la importancia de la fe y el amor. Además, ha mencionado su interés en el fútbol español, revelando su simpatía por el Real Madrid.

León XIV también es consciente del furor que están causando los conciertos de Bad Bunny en Madrid. El pontífice hasta se ha atrevido a bromear con los periodistas que han viajado con él en el avión para decirles que él no es el cantante puertorriqueño, pero que también gusta a algunos jóvenes.

"Los jóvenes que buscan algo más, que en muchos casos han crecido sin una dimensión espiritual en sus vidas, se dan cuenta de que hay un vacío, una falta de sentido, y quizás mi visita ayude a despertar aún más algo que ni siquiera saben cómo definir. Si se les preguntara: ¿quieren ver a Bad Bunny o al papa? Creo que muchos verán a Bad Bunny. Pero también creo que algunos vendrán a ver al papa. Y eso dice mucho, ¿sabes? Así que creo que es alentador y espero poder animar a los jóvenes ", ha afirmado a los periodistas.

Respecto a si se encontrará con el artista ha comentado que no sabe si podrá conocerle, porque -ha señalado divertido- mientras él tiene un acto, el cantante estará en su concierto.

Además, León XIV ha afirmado que viene a España a saludar "a toda la sociedad porque la Iglesia tiene un mensaje para todos". "Es el primer viaje a España después de un tiempo, estoy muy contento por realizar este viaje. He venido muchas veces, pero es la primera vez en esta misión", ha dicho el pontífice que como prior de los agustinos hizo cerca de 50 viajes a nuestro país.

Ha explicado que es "una visita apostólica para encontrar a los fieles, celebrar la fe y llevar un mensaje de Jesucristo, pero saludará a toda la sociedad porque la Iglesia tiene un mensaje para todos como habrán visto en la encíclica", en referencia a 'Magnifica Humanitas' publicada el 25 de mayo sobre la inteligencia artificial.

También ha deseado a todos que tengan un buen viaje y que sea una oportunidad "para descubrir el entusiasmo; hay muchos jóvenes, así me han dicho, compartiendo la alegría de la fe podremos dar un mensaje muy bueno". Ha añadido que para cada ciudad que visitará "tiene un mensaje particular, y para vivir la fe anunciará el amor, la caridad y el respeto a cada ser humano".

Por otro lado, también ha bromeado sobre el fútbol español. Al ser preguntado de qué equipo es en nuestro país, el pontífice ha señalado que el papa "es de todos los equipos", pero Prevost "es del Real Madrid".

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