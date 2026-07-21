La segunda estrella, en datos: las claves que llevaron a España a ganar el Mundial

Los detalles Siete victorias y un empate, 14 goles anotados y tan solo uno encajado, cuatro de las ocho mejores selecciones claudicando ante nosotros... lo de la España de Luis de la Fuente no ha tenido ningún tipo de sentido.

16 años después de aquel icónico 11 de julio de 2010 en el que Andrés Iniesta nos dio nuestro primer Mundial en Johannesburgo, Ferran Torres nos volvió a elevar al cielo cosiéndonos la segunda estrella al pecho con un gol que, al igual que el del manchego, será recordado de por vida.

Al igual que se hizo en Sudáfrica, la selección española se ha vuelto a poner la corona siendo fiel a su estilo: la posesión como base para defender, madurar jugadas hasta encontrar puerta, no caer en provocaciones y aprovechar las ocasiones. Y todo eso endulzado con el duende de Mikel Merino.

Y, de nuevo al igual que ocurrió en el 2010, España no empezó con buen pie empatando a cero en su debut ante Cabo Verde (en Sudáfrica fue cayendo frente a Suiza). Pero como se dice: esto no va de cómo empieza, sino de cómo acaba.

Desde entonces, tras ignorar las críticas y evadirse de la presión, los campeones de Europa encadenaron siete victorias para que Rodri terminara levantando al cielo de Nueva York la Copa del Mundo.

Unos datos 'imposibles'

En los ocho partidos disputados en el campeonato, la Selección ha anotado 14 goles y ha encajado tan solo uno en 750 minutos.

Solo el belga De Ketelaere pudo perforar la meta de un Unai Simón que terminó sumando nueve paradas en el torneo y que nunca permitió que su equipo fuera por debajo en el marcador.

Esa solidez defensiva basada en el juego de posesión deja un dato alucinante: en goles esperados, la estadística que mide la probabilidad de que un tiro termine en gol, ninguna selección ha podido llegar a uno frente a los nuestros.

Portugal fue la que se quedó más cerca, y no superó el 0,63. Nosotros, sin embargo, volvimos a España con una media de más de 2.

Los mejores, hincando rodilla ante nosotros

Y no será porque nos ha tocado un cuadro afable. En su camino hacia el segundo Mundial, los de De la Fuente han eliminado a cuatro de las ocho mejores selecciones, según el ranking FIFA. Casi Nada.

Para poner en contexto, en 2010 anotamos ocho tantos, recibimos dos y eliminamos a tres de las diez mejores selecciones del mundo. Si era difícil emular lo de Sudáfrica, este conjunto ha rozado la perfección.

El equipo sin asomo de duda fue la clave, pero qué jugadores tenemos: la muralla de Unai, la solidez de Cubarsí y Laporte, el compromiso de Porro y Cucurella, la brújula de Rodri, la calidad de Olmo, el toque de Pedri o Fabián, el equilibrio de Baena, las diabluras de Lamine, los goles de Oyarzabal y el oportunismo de Merino y Ferran. Somos España. Somos historia. Somos campeones del mundo. ¿A qué quieres que te gane?

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