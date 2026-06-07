Los mensajes que han marcado el primer año del papa León XIV: de las guerras al ICE o la inteligencia artificial.

Los detalles La paz ha sido el gran eje de sus intervenciones públicas. Apenas unos días después de comenzar su pontificado, el papa pidió no olvidar a las víctimas de los conflictos armados, especialmente en Gaza.

El 8 de mayo de 2025, León XIV asumió el liderazgo de la Iglesia católica, continuando la línea de su predecesor, el papa Francisco. Su discurso se ha centrado en la paz, la dignidad humana y el diálogo. Ha destacado la importancia de recordar a las víctimas de conflictos, como en Gaza y Ucrania, instando a elegir la paz a través del diálogo. En cuestiones LGTBIQ+, busca evitar la polarización, promoviendo la inclusión. En su primera encíclica, advirtió sobre el uso de la Inteligencia Artificial como instrumento de control. León XIV también defiende a los migrantes, criticando las políticas de detención de Estados Unidos, y ha cuestionado interpretaciones del mensaje cristiano por parte de la Administración Trump.

El 8 de mayo de 2025, León XIV se convirtió en el nuevo líder de la Iglesia católica. Desde entonces, el pontífice ha mantenido una línea de discurso muy definida, centrada en la defensa de la paz, la dignidad humana y el diálogo, siguiendo en muchos aspectos el camino marcado por su predecesor, el papa Francisco.

La paz ha sido el gran eje de sus intervenciones públicas. Apenas unos días después de comenzar su pontificado, León XIV pidió no olvidar a las víctimas de los conflictos armados, especialmente en Gaza: "No podemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas que sufren las guerras. En Gaza, niños, familias y ancianos supervivientes se mueren de hambre".

Desde entonces, sus llamamientos se han repetido ante la guerra en Ucrania, la ofensiva sobre Gaza y el aumento de la tensión con Irán. En una de sus intervenciones más contundentes aseguró: "No más guerras". Y añadió: "Que quienes portan armas las depongan. Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz. No una paz impuesta por la fuerza, sino a través del diálogo".

Siguiendo la línea del papa Francisco

Sobre las cuestiones relacionadas con el colectivo LGTBIQ+, León XIV ha tratado de mantener una posición de continuidad respecto al papa Francisco. Ha insistido en que su objetivo es evitar la polarización dentro de la Iglesia y ha recordado el mensaje de inclusión de su antecesor.

"Estoy tratando de no seguir polarizando ni promover la polarización dentro de la Iglesia. Trato de decir 'todos, todos, todos' están invitados", añadió.

Asimismo, en su primera encíclica, León XIV alertó de que la inteligencia artificial debe ponerse al servicio de las personas y no convertirse en un instrumento de control o exclusión. "La IA pide ser desarmada, liberada de las lógicas que la han convertido en un instrumento de dominación, exclusión y muerte".

El papa también ha mostrado una postura firme en defensa de los migrantes. Ha criticado las detenciones masivas de inmigrantes llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y ha defendido el valor de las sociedades multiculturales. "Mucha gente que ha vivido años sin causar problemas se han visto afetcados", sostuvo.

Aunque León XIV ha evitado convertir el enfrentamiento en un debate político con el presidente estadounidense, Donald Trump, sí ha cuestionado algunas interpretaciones del mensaje cristiano. "No me da miedo la Administración Trump". Y posteriormente añadió: "No quiero entrar en un debate con él. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser malinterpretado como lo están haciendo algunos".

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