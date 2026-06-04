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Así es el "escenario alternativo" que los fans de Bad Bunny improvisan en los conciertos

Los fans que no han conseguido entrada para el esperado tour de Bad Bunny han encontrado una alternativa improvisada frente al Riyadh Air Metropolitano bajo el nombre de 'sector tieso'.

Así es el "escenario alternativo" que los fans de Bad Bunny improvisan en los conciertos

Los seguidores de Bad Bunny que se han quedado sin entrada para uno de los conciertos más deseados del año han decidido reinventar la experiencia a su manera. Según ha detallado Alba Sánchez en Aruser@s, un grupo de fans se ha congregado frente a la puerta número 20 del estadio Riyadh Air Metropolitano, creando un "escenario alternativo" improvisado desde el exterior.

"Es algo que también ocurrió en los conciertos de Barcelona y que ahora se está replicando en Madrid. Lo llaman el 'sector tieso', porque son personas que ni siquiera podían permitirse una de las entradas más baratas para el show", ha explicado la colaboradora, sosteniendo que tienen más ventajas: Dicen que, pese a ser el 'sector tieso', son los más divertidos y además se pueden permitir ir a todos los conciertos", ha añadido Alba Sánchez entre risas.

"Si es por un tema de dinero, yo soy Bad Bunny y pongo pantallas en el exterior", ha comentado Hans Arús.

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