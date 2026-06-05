Recepción con los Reyes, misa en Cibeles, reunión con Sánchez... la intensa agenda del papa León XIV en su visita a España

Los detalles Será en la Plaza de Lima donde se produzca el primer gran evento del pontífice en Madrid. Se espera que acudan a la cita casi medio millón de personas.

El Papa León XIV iniciará su visita a España el sábado, siendo recibido por los Reyes en Madrid. Tras una recepción en el Palacio Real, visitará un centro de Cáritas y participará en una vigilia juvenil. El domingo oficiará una multitudinaria misa en la plaza de Cibeles. El lunes, se reunirá con el presidente Sánchez y visitará el Congreso, además de celebrar una misa en la Almudena. El martes, tras saludar a voluntarios en Madrid, viajará a Barcelona para una vigilia en el Estadio Olímpico. El miércoles visitará la cárcel de Brians 1 y celebrará una misa en la Sagrada Familia. El jueves y viernes, su agenda se centrará en la atención a migrantes en Canarias, culminando con una misa en Tenerife.

La agenda del Papa en España comenzará el sábado por la mañana, cuando será recibido por los Reyes en el aeropuerto de Madrid. Después, el pontífice tendrá una recepción con ellos y con otros representantes públicos en el Palacio Real.

Por la tarde, León XIV visitará un centro de Cáritas de atención a las personas sin hogar, mostrando su interés por las causas sociales, tras lo que asistirá a una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima de la capital.

Será el domingo cuando tenga lugar el acto más multitudinario en Madrid: la misa en la plaza de Cibeles. Las cifras impresionan que lo rodean impresionan, con más de 100 operarios preparando la infraestructura y un escenario de más de 600 metros al que se espera que se acerque un millón de personas.

Reunión con Sánchez el lunes

Ya el lunes, León XIV se reunirá con el presidente del Gobierno y acudirá por primera vez en la historia de España al Congreso. Por la tarde, protagonizará una misa en la Almudena y tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

Antes de dejar Madrid, el martes saludará a voluntarios que han trabajado en la organización de su viaje en el IFEMA, tras lo que volará a Barcelona, donde ese mismo día tendrá un encuentro de nuevo con voluntarios. Sin embargo, su acto más concurrido del día será una vigilia en el Estadio Olímpico.

El miércoles, además de otros compromisos, tendrá dos visitas que se prevén emocionantes para los fieles. Una social, en la que conocerá la realidad de los presos de la cárcel de Brians 1, y por la tarde dirigirá una misa solemne en la Catedral de la Sagrada Familia que inaugurará la Torre de Jesucristo.

Visita a centros de migrantes en Canarias

Tras ello, el jueves, León XIV viajará a Gran Canaria, donde se acercará al puerto de Arguineguín para descubrir la dura realidad de los migrantes.

Finalmente, el viernes, último día del pontífice en España, León XIX acudirá a centros dedicados a la atención de personas migrantes en Tenerife. Será en el Puerto de Santa Cruz donde tendrá lugar la misa más concurrida, para después despedirse de Canarias y del viaje más intenso en actos oficiales de su trayectoria.

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