Horas críticas de insoportable terrorismo machista: tres mujeres son asesinadas a manos de sus parejas en Toledo, Alicante y Málaga

El dato Los crímenes ocurridos en Antequera, Alameda de la Sagra y Almoradí podrían elevar la cifra de mujeres víctimas de violencia machista a 32 en lo que va de año. El 016 es el teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres.

En las últimas horas, se han registrado asesinatos machistas en Antequera, Alameda de la Sagra y Almoradí, elevando a 32 el número de mujeres asesinadas en lo que va de año. En Antequera, una joven de 30 años fue asesinada por su pareja, quien luego se suicidó. En Almoradí, un hombre asesinó a su pareja de 56 años, y en Alameda de la Sagra, un hijo alertó del asesinato de su madre a manos de su padre. Además, un hombre con orden de alejamiento provocó un incendio en Tossa de Mar. El Ministerio de Igualdad ofrece el servicio 016 para atender a víctimas de violencia de género.

Antequera, Alameda de la Sagra y Almoradí. En esos tres lugares se han dado asesinatos machistas en las últimas horas, unas jornadas en las que la violencia contra las mujeres se ha recrudecido, fechas en las que el riesgo de sufrir violencia de género aumenta con motivo de los períodos vacacionales. Tres mujeres asesinadas a manos de sus parejas que podrían elevar a 32 la cifra de asesinatos en lo que va de año. Desde enero de 2003, 1.370 mujeres han sido asesinadas por sus parejas.

Este lunes conocimos la noticia del asesinato de una joven de 30 años en Antequera (Málaga) a manos de su pareja, un hombre que se suicidó después de cometer el crimen. El cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca, mientras que el hombre se suicidó al precipitarse desde la muralla de la Alcazaba en Antequera. Dos niños de 4 y 7 años quedan huérfanos. Ambos estaban en el sistema VioGen y él tenía orden de alejamiento respecto a la víctima, pero de mutuo acuerdo cerraron el expediente hace poco, por lo que esa orden decayó, según fuentes de la investigación a la agencia EFE.

Se trata de la cuarta muerte violenta de una mujer de la que se tiene constancia en la provincia de Málaga en lo que va de mes, después de las ocurridas en el Rincón de la Victoria (Málaga) y Mijas (Málaga). Además, una mujer ha sido hallada muerta con signos de violencia en una vivienda de Benahavís (Málaga), según confirman a EFE fuentes de la investigación.

Este martes conocimos el asesinato de una mujer de 56 años a manos de su pareja en Almoradí (Alicante). El hombre, que ya fue arrestado en 2008 por una denuncia de la fallecida, ha sido detenido por las autoridades. La pareja tiene dos hijos en común mayores de edad y que no residen con sus padres. El hombre fue detenido en 2008 después de que se activara el sistema Viogén por una denuncia de la fallecida. Este caso fue desactivado un año después "por falta de medidas judiciales", sin que haya conocimiento de que desde ese 2009 se haya activado Viogén "en ninguna circunstancia". Sería la sexta asesinada en la Comunitat Valenciana en 2026.

En el caso de Alameda de la Sagra, fue uno de los hijos de la mujer asesinada quien dio el aviso al 112 de que su padre había matado a su madre, cuando estaban en la vivienda tres de los hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad, según la agencia EFE. El hijo también ha advertido de que el padre se había autoinflingido cortes en las muñecas con intención de suicidarse. Al parecer, en la vivienda, en el momento del asesinato estaban tres de los hijos de la pareja, uno de ellos menor de edad del que se han hecho cargo los Servicios Sociales de la Junta de Comunidades. Además, tras cometerse el asesinato, ha acudido a la vivienda otra hija del matrimonio, que es también mayor de edad.

Durante el fin de semana también supimos que un hombre sobre el que pesa una orden de alejamiento por violencia machista provocó un incendio en la casa de su hijo y su expareja en una urbanización de Tossa de Mar (Girona). El hombre había sido detenido días antes por la Policía catalana por violencia machista y, tras prender fuego a la casa, huyó en una motocicleta por una zona boscosa de la localidad. La expareja y el hijo del hombre lo vieron acercarse a la casa, por lo que se refugiaron en la de un vecino, a la que el agresor intentó también acceder. Una vez prendió fuego a la parte superior de la casa en la que viven la expareja y el hijo, el hombre huyó en una moto y ahora está siendo buscando por la Policía.

Ese mismo día murió la mujer de 30 años que permanecía ingresada desde febrero con quemaduras graves en el 50% de su cuerpo por las heridas sufridas en el ataque que perpetraron dos sicarios por orden de su marido en Sevilla la Nueva (Madrid). Al confirmarse el fallecimiento de la joven, que fue víctima de un ataque ordenado por su pareja, el número de mujeres asesinadas en 2026 por violencia machista asciende a 29, el tercero en la Comunidad de Madrid, y a 1.370 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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