Así es la Sagrada Familia de LEGO, el set con más piezas de la historia de la marca danesa de juguetes

Hasta ahora, el mayor set de piezas LEGO de la historia era un mapamundi, una obra de arte para colgar en la pared con la friolera de 11.695 piezas. Ahora, un set de la Sagrada Familia de Barcelona le adelanta y se convierte en el más grande.

Entre fantasía y lugares emblemáticos del mundo están los mayores sets de LEGO. La compañía danesa de juguetes —aunque para muchos, son más que juguetes— ha pasado a la historia por transformar pequeños bloques de plástico de colores en inmensos elementos de diversión y entretenimiento. Pero lo que supone un set de estos para un niño —entretenimiento, entrenamiento de la motricidad fina, paciencia...— LEGO lo llevó al mundo de los adultos hace años, ofreciendo paquetes en los que podrías construir tus propios escenarios, tus propios edificios emblemáticos, prácticamente todo.

Los sets de LEGO para adultos son pequeñas obras arquitectónicas y muchos de ellos requieren unas habilidades de las que no todo el mundo dispone. Pero el resultado suele ser espectacular: una inmensa (pero pequeñita) torre Eiffel en tu salón, el Halcón Milenario que Han Solo comandó de la mano de Chewbacca... precisamente estos dos están entre los paquetes de LEGO con más piezas de la historia, pero ha llegado un nuevo para desbancarlos a todos: la Sagrada Familia de Barcelona, que no dejar de batir récords.

Si la mítica basílica, símbolo de la Ciudad Condal, debería haber estado terminada este mismo año, pasarán probablemente otros 10 hasta que desaparezcan las grúas del entorno de la iglesia, que cuenta con un ambiciosísimo diseño de Antoni Gaudí cuya construcción se inició hace más de 140 años. El pasado mes de octubre, la Sagrada Familia se convirtió en la iglesia más alta del mundo después de que se terminara de colocar el brazo superior de la cruz que corona la torre de Jesús, haciendo que la altura de la basílica alcance los 172,5 metros.

Cerca de cuando se cumpla un año de este récord, cualquier persona podrá tener en su casa su pequeña Sagrada Familia de LEGO, que también tiene su récord: con 12.060 piezas, se convierte en el set de LEGO con más piezas de la historia. Hasta ahora, el mayor set de piezas de la compañía danesa era un mapamundi de 11.695 piezas que permite, una vez construido, marcar los lugares que cada uno ha visitado o a donde le gustaría viajar. A día de hoy, el set de mapamundi de LEGO es imposible de conseguir directamente a través de la marca, ya que está retirado, por lo que sólo está disponible en plataformas de venta de segunda mano, y tampoco en grandes cantidades, por un precio que puede rondar los 400 euros.

El kit de lego de la Sagrada Familia ya se puede reservar, pero no estará disponible para comprar hasta noviembre de 2026. Eso sí, está entre los más caros de la marca: su precio será de 749,99 euros.

Los otros sets de LEGO con más piezas

Art Mapamundi → 11.695 piezas → Producto retirado

11.695 piezas La Torre Eiffel de París → 10.001 piezas → 629,99 euros

→ 10.001 piezas → 629,99 euros Titanic → 9.090 piezas → 679,99 euros

→ 9.090 piezas → 679,99 euros El Coliseo de Roma → 9.036 piezas → Producto retirado

→ 9.036 piezas → Estrella de la Muerte (Star Wars) → 9.023 piezas → 999,99 euros

→ 9.023 piezas → 999,99 euros Halcón Milenario (Star Wars) → 7.541 piezas → 849,99 euros

→ 7.541 piezas → 849,99 euros AT-AT (Star Wars) → 6.785 piezas → Producto retirado

→ 6.785 piezas → Razor Crest (Star Wars) → 6.187 piezas → 599,99 euros, pero agotado

→ 6.187 piezas → 599,99 euros, pero Rivendel (El Señor de los Anillos) → 6.175 piezas → 499,99 euros

→ 6.175 piezas → 499,99 euros Mercados de la ciudad (NinjaGo) → 6.163 piezas → Producto retirado

→ 6.163 piezas → Castillo de Hogwarts (Harry Potter) → 6.020 piezas → 469,99 euros

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