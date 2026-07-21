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Su labor cesó en 2022

Julio Martínez reconoce que siguió pagando a las hijas de Zapatero pese a que ya no realizaban trabajos para él

Los detalles El empresario ha detallado que 'Whatthefav', la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno, sí hacía la maquetación de los informes de Análisis Relevante en un principio pero que, tras cesar la actividad, les continuó pagando.

Imagen de archivo de una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero
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Julio Martínez Martínez ha declarado en la mañana de este martes en la Audiencia Nacional, donde ha ratificado ante el juez José Luis Calama durante su comparecencia que las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero siguieron percibiendo pagos suyos a pesar de que ya no realizaban ninguna labor para él.

En un punto de su declaración, que ha durado alrededor de tres horas y media, el empresario alicantino ha detallado que 'Whatthefav', la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno, sí hacía la maquetación de los informes de Análisis Relevante en un inicio, esos informes que solía escribir Sergio Sánchez con las ideas que le daba el expresidente.

Ahora bien, también ha aclarado que su labor de maquetación terminó en el año 2022 y que, pese a ello, continuó pagando a las hijas de Zapatero pese a que ya habían cesado su trabajo para él.

Por ende, esta afirmación sustenta la tesis de la investigación de que esos pagos eran ficticios y respondían a presuntas comisiones por otros servicios y dejan en una situación muy sensible a las hijas del expresidente.

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