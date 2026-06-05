El 'minivaticano' que acompaña al papa León XIV en su viaje a España: 33 personas para 30 actos durante siete días

Los detalles El papa siempre viaja con séquito y con un grupo de imprescindibles. Es decir, las personas que le acompañan, pero que no estarán pendientes del viaje, sino de los asuntos del Gobierno de la Iglesia, de Roma.

Este sábado 6 de junio de 2026, el papa León XIV llega a Madrid, donde será recibido por Pedro Sánchez, Ayuso, los reyes, las princesas, Almeida, la patronal y los sindicatos, reflejando una "España aconfesional". Durante su visita de siete días, el papa participará en 30 actos, acompañado por un 'minivaticano', un séquito que incluye a sus tres personas de confianza y responsables de diversos departamentos de la Iglesia. Abordará temas de caridad, asuntos sociales y religiosos. Además, el séquito incluye médicos, secretarios, personal de comunicación y ceremonias. A pesar de su tamaño, el papa no necesitará traductor, ya que habla castellano.

Este sábado 6 de junio de 2026, el papa León XIV aterriza en Madrid y Pedro Sánchez, que nunca va a misa, lo va a recibir. Isabel Díaz Ayuso, que dijo no ser creyente, también. Junto a ellos, los reyes y las princesas, José Luis Martínez -Almeida, la patronal, los sindicatos... Toda una "España aconfesional" acogerá al santo padre.

León XIV tiene 30 actos en siete días y junto a él viene todo un séquito. Porque cuando el papa se mueve, le sigue el 'minivaticano'. Es decir, las personas que le acompañan, pero que no estarán pendientes del viaje, sino de los asuntos del Gobierno de la Iglesia, de Roma.

Estarán teletrabajando y despachando con el papa León XIV los temas que toquen y cuando toquen durante su visita a España. Así, podrá seguir tomando decisiones. Siempre informado por sus tres personas de más confianza. Los imprescindibles en este 'minivaticano' móvil.

Adivinar los temas a tratar según su séquito

Luego están los que se mueven con el papa solo cuando les toca. Dicho de otra forma, que se desplazan junto al santo padre por el mundo cuando el tema a tratar les afecta. Porque son los responsables de los departamentos de los asuntos que se van a tratar en dicho itinerario.

Por ejemplo, en España veremos al responsable de la caridad del papa, de los asuntos sociales. También viaja hasta nuestro país el responsable de tratar y nombrar obispos, sin olvidarnos del responsable de los monjes y las monjas.

¿Esto qué significa? Que al papa León XIV le interesan los actos con inmigrantes, presos y sin hogar. Pero también que va a abordar temas relacionados con los obispos y que quiere dar las gracias a los religiosos españoles.

Más acompañantes: médico, secretario...

Pero el 'minivaticano' es mucho más grande. Porque cuando el santo padre se traslada por el mundo, lo hace siempre con su médico y su enfermero personal.

La lista continúa con: sus dos secretarios, dos asistentes personales, los también dos mandamases de la Guardia Suiza, su conductor de confianza para el papamóvil y otros vehículos, cuatro miembros de su equipo de comunicación, dos fotógrafos, dos cámaras, dos técnicos de radio, el supervisor de las redes sociales y la supervisora ​​de protocolo.

Y sigue, pues el papa no se mueve del Vaticano sin los tres maestros de ceremonias que dirigen las liturgias, el organizador del viaje, el jefe de la casa pontificia que le lleva la agenda.

Eso sí, en este viaje por España, que arranca este sábado, no necesitará traductor. El papa León XIV habla castellano. Pese a ello, al menos 33 personas conforman el 'minivaticano'.

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