Emoción, madrugones y mucha expectación: así han vivido los fieles la multitudinaria misa del papa León XIV en Cibeles.

Los detalles Entre los asistentes también destacaba el carácter simbólico de esta celebración: "Es el primer papa que va a hacer la procesión él mismo llevando el cuerpo de Cristo. A mí se me ponen los pelos de punta."

La plaza de Cibeles en Madrid se llenó de fieles emocionados para la misa del Corpus Christi, presidida por el papa León XIV, marcando un evento histórico para la capital. Desde temprano, miles acudieron para asegurar un buen lugar, y la afluencia alcanzó 1.100.000 personas, según la Delegación del Gobierno. La celebración fue especial por el liderazgo del pontífice en la procesión, lo que generó gran entusiasmo. Aunque muchos asistentes tuvieron que seguir el evento en pantallas gigantes, la emoción por la presencia del papa y el simbolismo del acto fue palpable. A pesar del calor, los fieles esperaron horas, describiendo la experiencia como única e indescriptible.

La plaza de Cibeles y sus alrededores han amanecido este domingo repletos de fieles nerviosos y emocionados. Mucho antes del inicio de la celebración, miles de personas caminaban ya hacia el centro de Madrid para participar en la misa del Corpus Christi presidida por el papa León XIV, una de las citas más importantes del calendario litúrgico católico y una jornada histórica para la capital.

En esta ocasión, la celebración ha sido de lo más especial al estar presidida por el pontífice, que además ha encabezado personalmente la procesión. El entusiasmo de los asistentes ha causado que muchos llegaran horas antes del inicio de la ceremonia para asegurarse un buen sitio, donde, según Delegación del Gobierno, han acudido 1.100.000 de personas.

Una familia explicaba que llevaban esperando desde primera hora de la mañana. "Vamos con una hora y media de antelación. Nos hemos levantado a las 6:00 horas. Vamos a escuchar sobre todo el mensaje del papa. Nos asignan el sector donde tenemos que estar y nos escanearán el QR."

Con el paso de las horas, los accesos a Cibeles han ido llenándose hasta hacer prácticamente imposible avanzar entre la multitud. A las 9:00 horas, cuando aún faltaba tiempo para el comienzo de la Eucaristía, la zona ya presentaba un lleno casi absoluto.

Muchos asistentes asumían que tendrían que seguir la celebración a través de las pantallas gigantes instaladas para la ocasión: "Pantalla, pantalla. Estamos resignados a la pantalla. Porque la gente que le va a ver en primer plano está muy cerquita, son unos afortunados, pero yo no sé a qué hora se habrán levantado."

"Se me ponen los pelos de punta"

Entre los asistentes también destacaba la emoción por el carácter simbólico de esta celebración: "Es el primer papa que va a hacer la procesión él mismo llevando el cuerpo de Cristo. A mí se me ponen los pelos de punta."

La subida de las temperaturas tampoco ha impedido que los asistentes permanecieran durante horas esperando el inicio de la ceremonia. "Hace ya bastante calor, pero bien ataviados con gorra, gafas, agua."

"Ya se empieza a notar. La gente está tomando el silencio, poniéndonos en presencia del Señor", dice una mujer antes de que comenzara la misa. "Totalmente eufóricos. Esto es como si nos hubiera tocado la lotería. Estamos aquí en un sitio perfecto para verle directamente", añadía un joven.

Para los fieles, poder asistir a una misa presidida por el papa León XIV en Madrid ha supuesto una experiencia única. "Se juntan todas las emociones, el Santo Padre, el Santísimo... Es que no hay manera de describirlo. Se tiene que vivir, porque es que de verdad que eso es lo más especial."

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