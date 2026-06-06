El papa presenta a España como ejemplo histórico de convivencia y pide abandonar las "narrativas divisivas"

¿Qué ha dicho? El pontífice ha agradecido a España "su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos".

León XIV ha visitado España, siendo el primer papa en hacerlo en 15 años. En su discurso en el Palacio Real de Madrid, destacó a España como un "ejemplo histórico de convivencia". Acompañado por los reyes y diversas autoridades, agradeció la invitación y resaltó la influencia del cristianismo en la cultura española. Su visita busca fomentar la fidelidad al Evangelio y la cooperación en el país. Subrayó la importancia del diálogo y la reconciliación, citando a figuras como Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. León XIV instó a abandonar narrativas divisivas y a invertir en educación y cultura, apelando a la dignidad humana y la paz. Concluyó agradeciendo a España su compromiso con la paz y el multilateralismo.

León XIV se ha convertido en el primer papa en pisar suelo español en 15 años. Y en la ceremonia de bienvenida que se le ha realizado en el Palacio Real de Madrid ha pronunciado un discurso en el que ha situado a España como un ejemplo histórico de convivencia.

El pontífice, en presencia de los reyes, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida entre otras autoridades, ha agradecido la invitación para realizar este viaje por nuestro país, el cual revelará "algún aspecto de la riqueza multifacética de un gran país que, desde hace casi dos milenios, ha acogido la Palabra del Evangelio".

"El vínculo antiquísimo entre la fe cristiana y esta tierra, si bien por un lado no agota la multiforme identidad de vuestro pueblo, por otro ha moldeado profundamente su cultura y representa una fuente de esperanza y de orientación entre los desafíos que hoy, como familia humana, debemos afrontar juntos", ha afirmado el papa.

León XIV también ha explicado que su viaje tiene la intensión de "confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta Nación".

"De hecho, su propia historia sugiere que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad. El mensaje de paz que en estos tiempos, por desgracia, resuena para algunos como ingenuo y para otros como provocador, encuentra acogida en quienes no se encierran en ideologías prefabricadas, sino que se abren a la verdad. Como nos ha enseñado el Papa Francisco, existe, en efecto, 'una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La realidad simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de la realidad. Es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, del sofisma", ha añadido.

Asimismo, el pontífice ha querido hacer referencia a dos de las figuras católicas españolas que "desde hace cinco siglos nutren la vida de la Iglesia y la búsqueda espiritual de muchos": "Se trata de Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, que se hicieron amigos en la pasión por el Misterio divino. La suya es una mística con los ojos abiertos, es decir, no ajena a la historia, sino que, por el contrario, lleva a la raíz de las cuestiones, al corazón de la realidad".

"Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia. Y, sin embargo, desde estas noches oscuras, hombres y mujeres fieles a la verdad se han visto impulsados a avanzar de estancia en estancia hasta el punto en que, en la conciencia, la justicia y la paz se abrazan. Es de su libertad aprendemos a ser libres", ha sentenciado.

Por ello, León XIV ha invitado a "abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad": "Veo aquí una vocación específica de Europa, de la que España es protagonista original y fundamental. Es el regalo que el Viejo Continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven, pues joven es quien siente que tiene un futuro y una misión que aún interpelan".

"Es necesario, sobre todo por parte de quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales, dar un salto cualitativo, un cambio de rumbo en las inversiones destinadas a la escuela, la universidad y la investigación, a las comunidades locales y a la sociedad civil como semillero de participación y mediación cultural", ha comentado.

"Como nos enseñó otro noble hijo de esta tierra, en las pruebas y los fracasos es posible replantearse todo: Ignacio de Loyola tuvo esta audacia, dando crédito a las desolaciones y consolaciones de su corazón, en un ejercicio de discernimiento e imaginación por el cual prefirió la paz a las armas y los santos a los poderosos", ha añadido.

En esa referencia, el pontífice ha explicado que "lo mismo puede suceder con las 'novedades' que nos inquietan hoy y sobre las que nuestras sensibilidades están divididas". "Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles. Más bien, indiquemos criterios de discernimiento —la dignidad de la persona, el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, el cuidado de la Casa común, la paz— y traduzcámoslos en prácticas", ha apelado a los españoles.

Finalmente, León XIV ha terminado su discurso agradeciendo a España "su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos".

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