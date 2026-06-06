Felipe VI destaca la "claridad y firmeza" de León XIV ante los casos de abuso y la "labor social" de la Iglesia

¿Qué ha dicho? En sus palabras, el rey ha recordado la figura de Francisco y en "la importancia de saber escuchar". Ha hecho hincapié en la "errada creencia de que todo vale" en estos tiempos que corren.

El rey Felipe VI y la reina Letizia han recibido al papa León XIV en su visita a España, donde recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Felipe VI destacó la figura de Robert Prevost en los casos de abuso en la Iglesia, señalando la importancia de la claridad y firmeza en el proceso de reparación. El monarca valoró la labor social de la Iglesia y el compromiso de los religiosos en diversas instituciones. Además, subrayó la relevancia de la dignidad humana y la legalidad internacional. Felipe VI recordó al papa Francisco y la importancia de saber escuchar, destacando la profunda conexión de la fe católica con la cultura española. El rey agradeció al Papa la generosidad de su visita.

El rey Felipe VI y la reina Letizia han recibido al papa León XIV en su visita a España. En este primer día del Sumo Pontífice en Madrid, donde inicia un viaje en el que recorrerá, además de la capital de España, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. En sus palabras, el monarca ha puesto en valor la figura de Robert Prevost en los casos de abuso en la Iglesia.

"Vuestra claridad y firmeza son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido, lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto", ha expuesto Felipe VI, que ha destacado también "la labor social" de la Iglesia Católica".

Una de la que alaba "el compromiso de los religiosos y las religiosas que ayudan en residencias, albergues, comedores y centros de acogida" y que, afirma Felipe VI, "contrasta con el dolor causado por los casos de abuso que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial".

Además, el rey ha hablado de la "errada creencia de que todo vale" en los tiempos que corren: "No es así. La dignidad de la persona, de los derechos humanos y la legalidad internacional deben seguir siendo nuestros números primos".

"Vuestra voz se nutre de 20 siglos de historia. Es inspiración para más de 1.400 millones de católicos. Vuestras palabras nos instan a reemplazar el miedo por un conocimiento meditado y compartido en esta nueva realidad, en la que la nueva tecnología no puede ser monopolio de unos pocos sino un instrumento en manos de todos", ha expuesto.

Felipe VI, además, ha recordado la figura del papa Francisco: "Insistía en la importancia de saber escuchar. Es paradójico que estemos perdiendo esa capacidad o esa paciencia. Cuando la atención está en el otro, en quien está enfrente, podemos identificarnos con su dolor, con su alegría con sus debilidades y con sus fortalezas".

Porque el rey ha hecho hincapié en lo "enraizada" que la "fe católica" está en España: "Sin ella, nuestra cultura y nuestra historia no se entenderían. Está en el día a día, en las tradiciones, en las festividades y en aspectos como el sentido de la comunidad y la espiritualidad popular, desde testimonios de nuestros místicos a la religiosidad sencilla de cientos de miles de personas".

"Llegáis a un país donde está una parte de vuestras raíces. Os recibe un pueblo al que conocéis bien. Uno vital y con carácter. Solidario, creativo y cosmopolita. Gracias por la generosidad que demostráis con la extensión e intensidad de esta visita", ha compartido Felipe VI.

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