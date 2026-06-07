La imagen más insólita de la visita de León XIV: el papa hace historia y ofrece un discurso en el Congreso de los Diputados

El contexto El papa accederá a las instalaciones con honores de jefe de Estado. Llegará al Parlamento a las 10.30 horas de este lunes y será recibido a pie de coche por Francina Armengol y Pedro Rollán.

Por primera vez, un papa, León XIV, hablará en el Congreso de los Diputados, rompiendo una tradición histórica. Recibido con honores de jefe de Estado, su visita ha implicado un extenso dispositivo de seguridad. Será recibido por figuras políticas clave como Pedro Sánchez y Cándido Conde-Pumpido. Tras la interpretación de los himnos por la Banda Sinfónica de la Policía Nacional, León XIV firmará el Libro de Honor y recibirá obsequios institucionales. En su discurso, se dirigirá a políticos sobre la importancia de su labor, la polarización y el respeto. León XIV también abordará la migración en Canarias, destacando su amor por la política.

Nunca antes un papa había tomado la palabra en el Congreso de los Diputados. León XIV romperá este lunes a las 10:30 horas esa tradición al convertirse en el primer pontífice que interviene en el hemiciclo de la Cámara Baja, en una visita histórica que ha obligado a desplegar un amplio dispositivo protocolario y de seguridad durante semanas para cuidar hasta el último detalle.

El papa accederá a las instalaciones con honores de jefe de Estado en una jornada cargada de simbolismo institucional. Cuando llegue al Palacio del Congreso, será recibido a pie de coche por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán.

A continuación accederá al Patio de Floridablanca, donde le esperarán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Después, sonarán los himnos del Estado de la Ciudad del Vaticano y de España, interpretados por la Banda Sinfónica de Música de la Policía Nacional. Precedido por los tradicionales maceros, León XIV recorrerá el interior del Congreso hasta el Salón de los Pasos Perdidos, donde saludará a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, así como al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los grupos parlamentarios.

En ese mismo salón firmará el Libro de Honor de la Cámara Baja y recibirá dos obsequios institucionales de las Cortes Generales: el Senado le entregará una reproducción del Beato de Liébana, códice de Fernando I y doña Sancha, mientras que el Congreso le regalará un facsímil del Liber Horarum o Libro de Horas, un manuscrito iluminado del siglo XV.

El momento central de la visita llegará cuando León XIV acceda al hemiciclo acompañado por Armengol y Rollán. Tras unas palabras de bienvenida de la presidenta del Congreso, el pontífice pronunciará un discurso ante diputados y senadores, además de los miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, expresidentes del Ejecutivo y de las Cortes, así como representantes de las principales instituciones del Estado, entre ellos la presidenta del Consejo de Estado, la presidenta del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la fiscal general del Estado.

Con esta intervención, León XIV protagonizará una imagen inédita en la historia de España y escribirá una nueva página en las relaciones entre la Santa Sede y las instituciones del Estado. Al término del acto, los presidentes del Congreso y del Senado le acompañarán hasta el Patio de Floridablanca para despedirle oficialmente.

Jesús Bastante avanza el discurso del papa

El periodista Jesús Bastante ha hablado sobre el discurso que el papa León XIV va a realizar en el Congreso. Tras un domingo en el que ha oficiado la misa del Corpus Christi en una Plaza de Cibeles en la que han estado más de un millón de fieles, ahora le toca el turno a los políticos escuchar las palabras del Santo Padre.

Tal y como avanza, en su discurso "va a hacer como el burro y la zanahoria": "Les va a decir a los políticos que su labor es clave para la sociedad". "Les va a alertar además del drama de la polarización y de los insultos que se está dando en todo el mundo", añade Bastante.

Además, el periodista ha hecho hincapié en que a los obispos "les va a decir lo mismo": "Una de las cosas que hace el papa es jugar con las dos ciudades, con la de dios y con la del hombre. Lo mismo que quiere para la sociedad lo quiere para la Iglesia".

"Es un papa que ama la política y el arte de la política. No va a entrar en la política partidista pero sí va a tomar postura con sus mensajes. Va a ir a Canarias a reivindicar el derecho a migrar y al derecho de esas personas a ser tratadas como ciudadanos de primera", ha expuesto.

Bastante, en ese sentido, expresa que es un discurso que "viene en el Evangelio": "Lo va a repetir, pero no le va a decir a Abascal, a Feijóo o a Sánchez nada en concreto aunque hable de política".

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