Guerra en Irán, en directo | Irán advierte de dos buques "explotados" tras intentar salir del estrecho de Ormuz "coaccionados" por EEUU

Trump asegura que EEUU "golpeó muy duro" a Irán con bombardeos "en honor" a los militares muertos en Jordania El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Washington "golpeó muy duro" a Irán con sus últimos bombardeos y ha afirmado que han sido lanzado "en honor" de los militares estadounidenses muertos en un ataque de Irán contra una base en Jordania, en el marco de los intercambios de ataques de los últimos días. "Les hemos golpeado muy duro esta noche, y lo hicimos en honor de los probablemente tres (militares muertos). Probablemente son tres y no dos grandes patriotas", ha dicho, después de que el Ejército estadounidense confirmara dos fallecidos y un desaparecido, para posteriormente resaltar que había hallado en el lugar "restos no identificados" que podrían corresponder al tercer soldado. Así, ha insistido en que los soldados muertos "estaban luchando para lograr que Irán no se haga con armas nucleares" y ha insistido en que el país asiático "ha sufrido daños graves". "Han perdido casi todo a nivel militar. Les queda poco. Tienen algunos misiles, algunos drones y algo de capacidad de fabricación", ha relatado. "Controlamos el estrecho (de Ormuz), ellos no controlan nada. Veremos qué pasa", ha apostillado, en medio de las tensiones por los ataques a pesar del alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio y ante el temor de que las negociaciones terminen por colapsar y estalle de nuevo un conflicto a gran escala en Oriente Próximo. Europa Press Compartir en X

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Baréin y Kuwait denuncian nuevos ataques en plena escalada entre Irán y EEUU El Ejército de Kuwait ha informado que sus defensas aéreas están haciendo frente a nuevos ataques con drones iraníes, mientras Baréin ha activado por tercera vez las sirenas de alerta aérea en lo que va de jornada, en plena escalada entre Estados Unidos e Irán. En un comunicado, la institución castrense kuwaití ha señalado a primera hora de la mañana que "las defensas aéreas kuwaitíes están haciendo frente en estos momentos a ataques con drones hostiles como consecuencia de la agresión iraní", sin especificar la zona afectada. El Estado Mayor del Ejército ha señalado que "si se escuchan explosiones, estas son el resultado de la interceptación por parte de los sistemas de defensa antiaérea de los ataques enemigos", ha añadido el comunicado, pidiendo "cumplir las instrucciones de seguridad emitidas". Por su parte, el Ministerio del Interior bareiní ha alertado en sus redes sociales de que se activaron tres veces las sirenas de alerta en el país, y han instado "a los ciudadanos y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales". EFE Compartir en X

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Irán advierte de dos buques "explotados" tras intentar salir del estrecho de Ormuz "coaccionados" por EEUU La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha afirmado que "dos buques petroleros infractores" habrían "explotado", interrumpiendo su "peligrosa" ruta al hacia el sur del estrecho de Ormuz tras ser, según Teherán, "coaccionados" por Estados Unidos para intentar superar el bloqueo iraní en el estratégico paso. "Anoche, dos petroleros que intentaban entrar y salir de la ruta peligrosa al sur del estrecho de Ormuz, instigados y coaccionados por el Ejército infantil estadounidense, explotaron y fueron impedidos de continuar su marcha", ha señalado la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, próxima al propio órgano castrense. Al hilo, ha denunciado que "la intervención del ejército terrorista estadounidense desde miles de kilómetros de distancia carece de fundamento legal", prometiendo que "será castigada con toda severidad". "Mientras continúen las malas acciones de Estados Unidos en la región, este paso no será seguro para el transporte de fertilizantes químicos ni siquiera para el de una sola gota de petróleo o gas", ha agregado la Guardia. EFE Compartir en X

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Irán asegura haber "abatido a decenas" de militares de EEUU en un ataque en Jordania y reivindica otro en Kuwait La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este lunes ataques contra tropas y activos militares de Estados Unidos en Jordania y Kuwait, declarando haber "abatido a decenas" de tropas estadounidenses en el primero, en el marco de la novena jornada de hostilidades entre ambos ejércitos. Las fuerzas del órgano militar han asegurado haber destruido "20 refugios donde se encontraban estacionadas las fuerzas estadounidenses asesinas de niños en la región de Al Azraq" --donde se encuentra una base aérea con tropas y equipamiento norteamericanos--, afirmando haber "abatido a decenas de terroristas estadounidenses", según un comunicado de la Guardia recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la misma. De igual manera, la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria habría "atacado con misiles balísticos los aviones de transporte C-17 y los aviones de mando y control P-8 del Ejército estadounidense invasor en el aeropuerto de Áqaba, causando graves daños a varios de ellos". "El agresivo ejército estadounidense, que ha atacado a más de diez países islámicos en las últimas décadas y ha asesinado a millones de musulmanes, y que es el principal apoyo de su régimen sionista infantil en la masacre del pueblo de Gaza y la destrucción de Cisjordania, se considera una masacre según la ley islámica, y todo musulmán debe matar a estos asesinos salvajes dondequiera que pueda", ha espetado el órgano. Europa Press Compartir en X

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