El papa se da un baño de masas en Madrid: León XIV pide a los jóvenes que "sean humanos" y no se dejen llevar por "las modas"

Los detalles El pontífice ha conquistado el corazón de Madrid confiándoles a los jóvenes la "misión" de ser "personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella".

El papa León XIV ha reunido a miles de jóvenes en la Plaza de Lima de Madrid durante la Vigilia de Oración, parte de su visita a España. En su discurso, instó a los jóvenes a no sucumbir a las modas y a construir una sociedad más humana. Les pidió ser "protagonistas del cambio" en sus vidas cotidianas y que su fe se refleje en sus acciones. León XIV resaltó la importancia de la libertad frente a una sociedad conformista y violenta, y animó a los jóvenes a ser "chispa de una humanidad nueva", llevando sus valores también al ámbito digital. Recordó su etapa en Perú, que enriqueció su camino espiritual.

Un baño de masas sin precedentes en plena Castellana. El papa León XIV ha lanzado este sábado un mensaje directo a los miles de jóvenes reunidos en la Plaza de Lima de Madrid durante la Vigilia de Oración celebrada dentro de su visita a España. En un discurso centrado en el compromiso cristiano, el pontífice les ha pedido que no se dejen arrastrar por las modas y que sean capaces de construir una sociedad más humana.

"La misión que os confío es precisamente esta: que seáis humanos", ha afirmado. "No apariencias, sino rostros fiables. Personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella", añade en un multitudinario evento en el que la emoción, los aplausos y los gritos de miles de fieles se han convertido en protagonistas.

León XIV ha animado a los jóvenes a convertirse en "protagonistas del cambio" desde los ámbitos más cotidianos, como la familia, la universidad o el trabajo, y defiende que la fe debe traducirse en una forma concreta de vivir y relacionarse con los demás.

Uno de los mensajes más destacados del discurso ha sido su llamada a no dejarse condicionar por las tendencias. "Somos libres de las modas, porque somos discípulos de la verdad", sostiene el pontífice, que contrapone esa libertad a una sociedad marcada, según dice, por "la indiferencia", "el conformismo", "la violencia de la guerra" y "la mentira".

En ese contexto, invita a los jóvenes a convertirse en "chispa de una humanidad nueva" y a llevar sus valores también al ámbito digital. "En el silencio comprendemos que las ideologías pasan, mientras la verdad permanece", ha afirmado a su vez, antes de animar a los jóvenes a dedicar tiempo a la oración.

"Compartid vuestro camino espiritual, dando testimonio de él con coherencia de vida", ha pedido. Por su parte, el pontífice también ha recordado su etapa como misionero y obispo en Perú, una experiencia que marcó profundamente su vida: "El encuentro con las heridas y las alegrías del pueblo me hicieron crecer en el camino del seguimiento de Jesús". "Vosotros podéis cambiar la historia", ha sentenciado.

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