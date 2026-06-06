La 'Guía del Peregrino': la solución a cómo vivir en clave de fe la visita de León XIV a Madrid

Imagen de los preparativos en la Plaza de Cibeles (Madrid) para la misa que celebrará León XIV

Los detalles En su página final, la guía recoge diez consejos prácticos sobre cómo vivir la visita en clave de fe, qué llevar, cómo moverse y los servicios de cada recinto.

La 'Guía del Peregrino' ha sido publicada para quienes deseen vivir intensamente la visita de León XIV en Madrid. Este documento ofrece diez consejos prácticos sobre cómo vivir la experiencia en clave de fe, qué llevar, cómo moverse y los servicios disponibles en cada recinto. La guía detalla los actos abiertos al público en la capital, incluyendo horarios, ubicaciones y condiciones de acceso, además de los recorridos del papamóvil. Dos eventos destacados son la Vigilia con los jóvenes y la Santa Misa del Corpus Christi, ambos con acceso mediante código QR y medidas de seguridad específicas. También se celebra la 'Noche en Blanco y Amarillo', con museos y espacios culturales abiertos para los peregrinos. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para no perderte la actualidad.

La 'Guía del Peregrino' se ha publicado. Para aquellos que quieran vivir al máximo la experiencia de la presencia de León XIV en Madrid, se ha realizado este documento que contiene en su página final diez consejos prácticos sobre cómo vivir la visita en clave de fe, qué llevar, cómo moverse y los servicios de cada recinto.

La guía reúne, jornada por jornada, los actos abiertos en la capital y las indicaciones prácticas para participar en ellos. La etapa madrileña, que abre el viaje, concentra la mayor parte de las celebraciones, entre el 6 y el 9 de junio.

Así, recorre los actos abiertos al público en la capital, acompañados de sus horarios, sus ubicaciones y sus condiciones de acceso, e incorpora los recorridos del papamóvil que permitirán saludar al Papa a su paso por la ciudad: el sábado, por el Paseo de la Castellana hacia la Plaza de Lima; el domingo, por las calles de Serrano y Goya y la Plaza de Colón hacia Cibeles; y el lunes, hacia la Catedral de la Almudena y, después, en el trayecto más extenso de toda la visita, por el centro histórico hasta el Bernabéu.

Dos actos concentran la mayor afluencia y cuentan ya con información de acceso detallada: la Vigilia con los jóvenes, en la Plaza de Lima, de este sábado a las 20:30 horas (con apertura de accesos a las 16:00 hasta las 18:30 horas) y la Santa Misa del Corpus Christi, en la Plaza de Cibeles, del domingo 7 a las 10:00 horas, con apertura de accesos a las 07:00 horas. El final previsto de la celebración es hacia las 12:15 horas.

En ambos, el acceso se realiza con código QR personal y por sectores, y cada sector dispone de baños químicos, puntos de aprovisionamiento de agua y atención sanitaria. La organización recomienda llevar gorra o pañuelo, protección solar, comida, agua en botellas de plástico y el código QR, y recuerda que no se permiten bebidas alcohólicas, botellas térmicas, objetos punzantes, bengalas ni palos de más de un metro.

El documento también recoge la 'Noche en Blanco y Amarillo', en la que numerosos museos y espacios culturales de Madrid abren por la noche para acoger a los peregrinos, con una propuesta inspirada en el magisterio del Papa sobre la belleza.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido