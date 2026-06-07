La emoción de ver al papa León XVI desborda a los fieles en Madrid: "Es un orgullo tenerlo tan cerca"

Los detalles La misa celebrada este domingo en Cibeles ha sido todo un baño de masas. Más de un millón de personas han acudido a la famosa plaza y en el ambiente se palpaba la ilusión y los nervios de sus asistentes.

Más de un millón de personas se congregaron este domingo para asistir a la multitudinaria misa de León XIV, experimentando una emoción difícil de describir. Incluso quienes apenas lograron distinguir al Papa entre la multitud sintieron una profunda emoción, que se transmitía también a través de las pantallas. Una joven expresó que solo saber que estaba cerca le generaba una emoción indescriptible. La llegada del Papa en el papamóvil convirtió la emoción en una auténtica fiesta. Muchos sacrificaron horas de sueño para vivir este momento único, destacando el orgullo de tener a León XIV tan cerca.

Lo que han sentido los fieles al ver al papa León XVI es difícil de explicar con palabras, va mucho más allá de verlo. Incluso quienes apenas han conseguido distinguirlo entre la multitud este domingo en la misa celebrada en Madrid se han emocionado, una emoción que se contagia también a través de las pantallas. "Yo no lo he visto tanto, pero solo saber que está cerca, es como que tu cuerpo siente una emoción que no sabes qué hacer con tanto", ha expresado una joven.

Más de un millón de personas han acudido este domingo al multitudinario evento de León XIV con sonrisas y manos en el corazón de quienes han podido verlo más de cerca. Y cuando ha llegado el momento de recorrer las calles en el papamóvil, la emoción se ha transformado en una auténtica fiesta que nadie se ha querido perder.

Muchos intentaban inmortalizar el momento con el móvil, mientras que otros preferían mirar y disfrutar, porque, han destacado, no todos los días se tiene tan cerca a León XIV. "Es un orgullo tenerlo tan cerca", ha expresado una mujer.

Esa ilusión ha hecho que muchos no hayan dudado en sacrificar horas de sueño y "llegar a levantarse a las 5:00 horas", ya que era un día por el que llevaban semanas esperando y, para muchos, la espera ha merecido la pena.

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