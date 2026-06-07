Ahora

EN DIRECTO

Sigue la visita del papa León XIV a España

Nervios a flor de piel

La emoción de ver al papa León XVI desborda a los fieles en Madrid: "Es un orgullo tenerlo tan cerca"

Los detalles La misa celebrada este domingo en Cibeles ha sido todo un baño de masas. Más de un millón de personas han acudido a la famosa plaza y en el ambiente se palpaba la ilusión y los nervios de sus asistentes.

Imagen de las calles de Madrid
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Lo que han sentido los fieles al ver al papa León XVI es difícil de explicar con palabras, va mucho más allá de verlo. Incluso quienes apenas han conseguido distinguirlo entre la multitud este domingo en la misa celebrada en Madrid se han emocionado, una emoción que se contagia también a través de las pantallas. "Yo no lo he visto tanto, pero solo saber que está cerca, es como que tu cuerpo siente una emoción que no sabes qué hacer con tanto", ha expresado una joven.

Más de un millón de personas han acudido este domingo al multitudinario evento de León XIV con sonrisas y manos en el corazón de quienes han podido verlo más de cerca. Y cuando ha llegado el momento de recorrer las calles en el papamóvil, la emoción se ha transformado en una auténtica fiesta que nadie se ha querido perder.

Muchos intentaban inmortalizar el momento con el móvil, mientras que otros preferían mirar y disfrutar, porque, han destacado, no todos los días se tiene tan cerca a León XIV. "Es un orgullo tenerlo tan cerca", ha expresado una mujer.

Esa ilusión ha hecho que muchos no hayan dudado en sacrificar horas de sueño y "llegar a levantarse a las 5:00 horas", ya que era un día por el que llevaban semanas esperando y, para muchos, la espera ha merecido la pena.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El papa León XIV llama a todos los católicos a "no huir" y "estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad"
  2. León XIV se reunirá este lunes con las víctimas de los abusos de la Iglesia
  3. "Posible estrategia ser abogado del hermano de P. S.": la anotación en los cuadernos de Leire Díez que apuntaría a Pedro Sánchez
  4. Trump habla, pero no pacta: el presidente de EEUU dice que colaborará con Irán para destruir su uranio si llegan a un acuerdo
  5. La profesora agredida en la protesta por la educación pública ya está en casa: "Sufrió una fractura del tabique nasal"
  6. Florentino Pérez y Enrique Riquelme votan en las primeras elecciones en el Real Madrid en 20 años: "Esto es un referéndum"