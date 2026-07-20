Una abarrotada Cibeles se tiñe de rojo para recibir a los campeones del mundo

Los detalles Dos millones de personas se han reunido en la capital para celebrar con la Selección la victoria del Mundial.

Las calles de Madrid se llenaron de rojo para celebrar el triunfo de la selección española, proclamada campeona del mundo en Nueva York. La Delegación del Gobierno estimó que dos millones de personas participaron en las celebraciones, con 120.000 reunidas en la plaza de Cibeles. La selección recorrió la ciudad en un autobús descapotado, acompañada por DJ Alex Martini. Jugadores como Lamine Yamal y Borja Iglesias animaron a la multitud, mientras Luis de la Fuente lanzó un mensaje de unidad. Rodri Hernández destacó a Ferran Torres, autor del gol decisivo. La jornada incluyó recepciones oficiales y actuaciones de artistas como Ana Mena y Aitana.

Las calles de Madrid se han teñido este lunes de rojo para celebrar el triunfo de la selección española, con vítores como "¡Campeones del mundo!" o "argentino el que no bote".

La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en dos millones de personas que han acudido a las celebraciones de la capital. Solo en la plaza de Cibeles, 120.000 personas han arropado a los campeones del mundo en una gran fiesta con la que han puesto el broche final al Mundial 2026.

Euforia y fiesta son las dos palabras que mejor describen cómo se ha vivido en Madrid la llegada de la Selección, que el domingo se coronó campeona del mundo en Nueva York. El equipo ha recorrido las calles de la ciudad en un autobús descapotado, mostrando a la afición el trofeo dorado.

Durante su rúa de campeones, con la que han recorrido desde Moncloa a Cibeles, pasando por Preciados o la plaza de Colón, el DJ Alex Martini ha amenizado la espera de las miles de personas que llevaban horas bajo el sol para presenciar este momento histórico.

Los jugadores de la selección española a su llegada a la plaza de Cibeles

Desde el techo del autobús, algunos jugadores se han lanzado a bailar algunos de los temas, a la vez que saludaban a todos sus seguidores. También han tenido algún momento más accidentado, teniendo que agacharse para no chocarse con las ramas de los árboles.

Lamine Yamal, Borja Iglesias o Rodri han sido algunos de los jugadores más animados, interactuando con la afición y bailando desde el autobús. También un eufórico Luis de la Fuente ha vivido por todo lo alto la celebración, con abrazos a los jugadores y gritos como "¡campeones del mundo!".

Cibeles, a rebosar

Los jugadores bailan al ritmo de 'Potra salvaje' de Isabel Aaiún, en la celebración del Mundial

La plaza de Cibeles casi se ha caído a la llegada de los campeones, pasadas las 21:45 horas. Una vez allí, los 26 campeones han ido saliendo de uno en uno, acompañados de una canción elegida por ellos.

Borja Iglesias se ha atrevido a cantar un rap de Violadores del Verso, mientras que los miles de asistentes han cantado al unísono el 'Cumpleaños feliz' a Álex Baena, que este lunes ha cumplido 25 años.

Luis de la Fuente, que ha sido manteado por todos los jugadores, ha salido con la canción 'Quijote' de Julio Iglesias, e incluso ha cantado algunos versos. El seleccionador ha lanzado un mensaje de unidad, recordando que "juntos somos más fuertes".

"Primero, gracias España por apoyarnos y estar aquí. Por vivir tan de cerca nuestro éxito, que también es vuestro. Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas y también 26 fantásticos futbolistas; los mejores del mundo. Sobre todo una cosa, no os olvidéis. Juntos somos más fuertes. Viva España", exclamó.

Rodri ensalza a Ferran

Rodri Hernández ha aprovechado su intervención para ensalzar a Ferran Torres, el autor del gol de la victoria y "una persona muy importante para este grupo, un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español". "Vamos a cantar juntos: ¡Ferran, Ferran, Ferran!", ha pedido.

Rodri Hernández y Ferran Torres celebran el triunfo del Mundial

El capitán de la Selección ha entrado en el escenario en último lugar, atravesando un pasillo de todos sus compañeros, como capitán y mejor jugador del torneo. "España, somos campeones del mundo. Viva la madre que me parió. Viva la madre que los parió. ¡Viva el rey y viva España", han sido sus primeras palabras.

"La verdad que parecía que habíamos ganado la Copa Coca-Cola, pero hemos ganado la Copa del Mundo. ¿Y cuántas Copas del Mundo tenemos? Dos. Y estos chavales que están aquí son la hostia, y no sé qué decir más", ha añadido.

También ha salido al escenario el cuerpo técnico y todas las personas que han trabajado con el equipo para ayudarle a conseguir la victoria. "Son los más importantes, nos han cuidado desde el primer día", ha asegurado Borja Iglesias, antes de pinchar unos temas en la mesa del DJ.

Durante el festejo, han actuado grandes artistas como Ana Mena y Lola Índigo, Arde Bogotá o Aitana, que ha entonado 'Superestrella', el tema que ha acompañado a la Selección todo el campeonato.

Un día de actos

La Selección ha llegado a mediodía a España y no ha tenido prácticamente descanso, ya que tras la comida les esperaban las recepciones oficiales y la esperada celebración. El recorrido ha ido con algo de retraso, pero finalmente, cerca de las 18:00 horas han llegado al Palacio de la Zarzuela, donde han sido recibidos por la Familia Real.

El equipo les ha hecho entrega de la camiseta, ahora con las dos estrellas sobre el escudo, y con la palabra "campeones" y el número 26 a la espalda. Por su parte, el rey les ha felicitado por un "triunfo épico" y ha celebrado una victoria que ha sido "para toda España".

Posteriormente, el equipo se ha dirigido a la Moncloa. Allí han sido recibidos por el presidente, Pedro Sánchez. Además, en los jardines del complejo se ha hecho una pequeña fiesta junto a los empleados y sus familiares, que ha sido dirigida por la periodista María Relaño y el streamer Ibai Llanos. "Unas inmensas gracias por el juego, el esfuerzo y la victoria", ha afirmado Sánchez.

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