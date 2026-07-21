Prohibir fumar en terrazas y playas y limitar el uso del váper: los detalles de la nueva ley antitabaco aprobada por el Consejo de Ministros

Los detalles La nueva norma penalizará también el consumo de tabaco o dispositivos de vapeo por parte de menores, teniendo que responder subsidiariamente los padres por ellos con multas de hasta 600 euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para regular el consumo y venta de tabaco, impulsado por el Ministerio de Sanidad. La norma busca ampliar los espacios libres de humo y alejar a los menores del tabaco. Entre las medidas destaca la prohibición de fumar en terrazas, restaurantes y a menos de 15 metros de centros sanitarios, educativos y sociales. También se prohíbe el consumo de tabaco a menores de 18 años, con sanciones para sus tutores. Los cigarrillos electrónicos se equiparan al tabaco convencional. La hostelería y el turismo critican la medida, alegando que afectará al sector. La Asociación Española de Consumidores pide revisar las sanciones a los padres.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que regulará el consumo y la venta del tabaco. El Ministerio de Sanidad, impulsor del texto, busca ampliar los espacios libres de humo y alejar a los menores del consumo de tabaco y de todos los productos relacionados con él.

La norma, que regresa a la mesa del Consejo de Ministros en segunda vuelta tras la aprobación del anteproyecto en septiembre de 2025, será remitida al Congreso en septiembre para iniciar su tramitación parlamentaria con el fin de que entre en vigor antes del final de la legislatura.

Prohibido fumar en las terrazas

La medida más conocida, y la más polémica para muchos, es la prohibición de fumar en las terrazas y restaurantes. Ni siquiera se podrá hacer en aquellas que estén completamente abiertas. Sanidad argumenta que esto permitirá reducir la exposición de los consumidores al humo ambiental y, además, frenar la normalización del tabaco en los espacios públicos.

También se prohibirá fumar a menos de 15 metros de centros sanitarios, educativos y sociales, y también en parques infantiles o instalaciones deportivas. De igual modo, tampoco se permitirá fumar tabaco ni vapear en estaciones de transporte ni espectáculos, ni siquiera cuando se celebren al aire libre.

De igual modo, se prohibirá fumar en aquellos vehículos que sean susceptibles de ser considerados espacios de trabajo, con la excepción de los momentos en los que se haga un uso personal de ellos.

Los menores no podrán fumar

La reforma prohibirá expresamente el consumo de tabaco a los menores de 18 años. Hasta ahora, solo estaba vetado la venta y el suministro de estos productos, pero no era sancionable su consumo. Cuando entre en vigor la nueva reforma, cualquier menor de edad que sea visto fumando tabaco tradicional o cigarrillos electrónicos podrá ser sancionado con multas de hasta 600 euros que deberán asumir sus padres o tutores legales, además de la posible imposición de trabajos en beneficio de la comunidad.

Según ESTUDES 2025, la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, la prevalencia de fumadores diarios entre personas de 14 a 18 años se sitúa en el 4,3%, la cifra más baja de toda la serie histórica desde 1994. Sin embargo, el consumo de tabaco en el último mes en este mismo grupo de edad sigue siendo elevado, con una prevalencia del 15,5%.

Los vápers, equiparados al tabaco

Hasta ahora, los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo eran ajenos a buena parte de las prohibiciones a las que estaban sometidos los cigarrillos tradicionales, pudiendo consumirse incluso en determinados espacios interiores. Eso cambiará con la nueva norma, puesto que los vápers serán equiparados al tabaco convencional, incluso en aquellos casos en los que no contengan nicotina.

El anteproyecto incluía dentro de esta categoría los cigarrillos electrónicos y sus componentes, las bolsas de nicotina, los productos vegetales para fumar, vaporizar o inhalar y los dispositivos utilizados para consumir tabaco u otros preparados calentados. No obstante, fuentes del Ejecutivo detallan a laSexta que las bolsas de nicotina no se verán afectadas por la prohibición de consumir tabaco en terrazas al no generar humo ambiental.

Polémica por los cambios en la ley del tabaco

El anteproyecto de la ley del tabaco ha recibido duras críticas procedentes de diversos sectores que aseguran que se verán afectados. El principal es el de la hostelería. La Confederación Empresarial de Hostelería de España defiende que la prohibición de fumar en las terrazas puede desplazar el consumo a las inmediaciones de los establecimientos. Al respecto, Alfonso Maceda, vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (FEHA), pide una mayor flexibilidad para los establecimientos, ya que "los bares no pueden ser responsables de que alguien fume en sus terrazas".

Diversas asociaciones de hosteleros critican duramente la modificación legal planteada por Mónica García, alegando que la prohibición de fumar en las terrazas es una medida desproporcionada. De hecho, la asociación 'España de noche', que aglutina a los empresarios del ocio nocturno, tacha este anteproyecto de ley como una "cortina de humo" de Sanidad.

También carga contra esta medida el sector turístico. Las federaciones y asociaciones de este área temen que parte de los visitantes británicos, alemanes y franceses, que optan mayoritariamente por España como destino de vacaciones, dejen de venir a nuestro país. De hecho, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha emitido el comunicado en el que muestra su "rechazo" a la medida impulsada por el Gobierno.

Del mismo modo, son muchos los consumidores que denuncian sentirse apartados del debate sobre la regulación del tabaco en el espacio público. La Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha presentado alegaciones al anteproyecto de la ley del tabaco pidiendo anular la prohibición de fumar en las terrazas.

En esas mismas alegaciones se pide también que se anulen las nuevas sanciones impuestas a los padres por el consumo de tabaco o vápers por parte de los menores de edad. Defiende ASESCON que la protección del menor debe centrarse en impedir la venta y acceso a través de canales no controlados, no en generar sanciones subsidiarias a sus tutores legales.

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