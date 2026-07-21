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DIRECTO | Julito Martínez declara ante el juez horas después de señalar a Zapatero de mediar en el 'caso Plus Ultra'

El lunes, el juez Calama recibió un escrito con el que el empresario Julio Martínez busca "colaborar y contribuir al esclarecimiento" de los hechos investigados, como Víctor de Aldama hizo con la causa contra Ábalos y Koldo García.

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  1. Gamarra denuncia que "nadie dimite" y asegura que lo que "se confiesa hoy es que se pagó un peaje a Zapatero"

  2. Cuca Gamarra: "Había indicios... hoy habrá hasta inculpaciones"

  3. Comienza la declaración de Julito

  4. Julio Martínez, Zapatero y su papel en Análisis Relevante: versiones contradictorias y un relato que no encaja

  5. La Justicia ya conocía la intención de Julito de colaborar antes de enviar el escrito

  6. Julito declara en la misma sala que lo hizo Zapatero

  7. Julito ha llegado a la Audiencia Nacional sin responder preguntas

  8. Empieza la declaración de Julio Martínez, horas después de señalar a Zapatero

El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, acompañado por su abogada María Dolores Márquez del Prado El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, acompañado por su abogada María Dolores Márquez del PradoAgencia EFE

Gamarra denuncia que "nadie dimite" y asegura que lo que "se confiesa hoy es que se pagó un peaje a Zapatero"

Gamarra ha recordado diferentes causas que salpican al Gobierno —las denominadas 'cloacas del PSOE', el caso contra Zapatero, la causa contra la directora de la Guardia Civil, Mercedes González...— y ha denunciado que ante todo esto "nadie dimite". En referencia a la declaración de Julio Martínez, ha señalado que "lo que se confiesa hoy" es que "se pagó un peaje a Zapatero en un rescate que nunca se debió producir".

→ Esto es lo que Julito Martínez reveló al juez Calama antes de su declaración

Ángela Vera, en la caravana electoral de Vox

Cuca Gamarra: "Había indicios... hoy habrá hasta inculpaciones"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado esta mañana, al inicio de la declaración de Julito Martínez sobre el caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero, que ya "había indicios" antes pero "hoy habrá hasta inculpaciones", en referencia a lo que se espera que declare el empresario, que ya ayer apuntó al expresidente del Gobierno de cobrar una comisión en la mediación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. "El tráfico de influencias empieza y termina en el código penal", ha aseverado, insistiendo en que Zapatero "sigue sin dar explicaciones" sobre las joyas halladas durante el registro de su oficina en Ferraz.

Ángela Vera, en la caravana electoral de Vox

Julio Martínez, Zapatero y su papel en Análisis Relevante: versiones contradictorias y un relato que no encaja

Lo que el empresario Julio Martínez y los directivos de Plus Ultra que están dispuestos a revelar contradice la versión del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien negó estar al corriente de las actividades de la consultora Análisis Relevante y se desvinculó del rescate de Plus Ultra. Zapatero lo ha dicho en varias ocasiones. "Julio Martínez es amigo mío", afirmó en marzo de este mismo año. Amigos, que no socios, y, en todo caso, el expresidente ha defendido que trabajaba para Julio Martínez. No obstante, ahora 'Julito' asegura que Zapatero formó parte de Análisis Relevante desde el principio, desde su creación.

José Luis Rodríguez Zapatero.
Julio Martínez, Zapatero y su papel en Análisis Relevante: versiones contradictorias y un relato que no encaja

La Justicia ya conocía la intención de Julito de colaborar antes de enviar el escrito

La Fiscalía Anticorrupción conocía la intención de colaborar con la justicia del empresario Julio Martínez, que se empezó a materializar ayer con el escrito que presentó reconociendo que Plus Ultra pagó a través de sus empresas un 1% del rescate (530.000 euros de 53 millones).

Fuentes fiscales consultadas por La Sexta esperan que esa colaboración se materialice en la declaración de hoy contestando a todas las preguntas de la fiscal Anticorrupción Elena Lorente y aclaren otros puntos sobre la participación de Zapatero en el rescate de Plus Ultra y en otros negocios.

Alfonso Pérez Medina

Empieza la declaración de Julio Martínez, horas después de señalar a Zapatero

A partir de las 9:00h declara ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el empresario Julio Martínez Martínez, supuesto gestor de fondos y testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Declara como investigado por los delitos genéricos que se investigan en la causa: tráfico de influencias y blanqueo sin perjuicio de que pueda haber también organización criminal y falsedad documental.

Alfonso Pérez Medina

Las 6 de laSexta

  1. DIRECTO | Julito Martínez declara ante el juez horas después de señalar a Zapatero de mediar en el 'caso Plus Ultra'
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