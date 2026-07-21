DIRECTO | Julito Martínez declara ante el juez horas después de señalar a Zapatero de mediar en el 'caso Plus Ultra'

Cuca Gamarra: "Había indicios... hoy habrá hasta inculpaciones" La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado esta mañana, al inicio de la declaración de Julito Martínez sobre el caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero, que ya "había indicios" antes pero "hoy habrá hasta inculpaciones", en referencia a lo que se espera que declare el empresario, que ya ayer apuntó al expresidente del Gobierno de cobrar una comisión en la mediación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. "El tráfico de influencias empieza y termina en el código penal", ha aseverado, insistiendo en que Zapatero "sigue sin dar explicaciones" sobre las joyas halladas durante el registro de su oficina en Ferraz. Ángela Vera Compartir en X

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