El papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales de miembros de la Iglesia durante su viaje a España

Los detalles La oficina de prensa del Vaticano ha indicado que la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, aunque no especifican en qué fecha tendrá lugar ni con qué asociación o víctimas.

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante su viaje a España, según ha informado el Vaticano. Aunque no se han especificado fechas ni detalles sobre las víctimas, la reunión ha sido organizada por la Iglesia española y se ofrecerá más información tras el encuentro, respetando la privacidad de los involucrados. Este anuncio llega tras denuncias de asociaciones de víctimas que afirmaban no haber recibido respuesta a sus peticiones para reunirse con el papa. Se espera que el pontífice escuche a víctimas del 'Proyecto Repara'. Organizaciones como ANIR y RIYA han expresado su descontento por no ser incluidas en el encuentro y planean manifestarse en Madrid.

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante su viaje a España, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, aunque no se ha especificado ni la fecha ni con qué víctimas se reunirá.

En este sentido, el Vaticano ha indicado que la reunión ha sido organizada por la Iglesia española y ha subrayado que se podrá ofrecer más información al respecto "tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas", siempre en base al "respeto a su voluntad y privacidad".

Este anuncio llega después de que varias asociaciones de víctimas de abusos en España denunciasen en las últimas horas que el papa estaba a punto de llegar al país, para visitar Madrid, Barcelona, Gran Canarias y Tenerife, y que no se había dado respuesta a sus peticiones para reunirse con él.

Se desconoce quiénes participarán en este encuentro para respetar su privacidad y en qué lugar, aunque entre las personas que podría escuchar el pontífice estadounidense estarían las que acuden al 'Proyecto Repara', puesto en marcha en 2020 en la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial.

Juan Cuatrecasas, presidente de Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), ha asegurado al respecto que no ha recibido ninguna respuesta a su queja, motivo por el que cree que el papa se reunirá con víctimas acogidas dentro del 'Proyecto Repara'.

Por su parte, Miguel Hurtado, portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA) y primer denunciante de los abusos en Montserrat, ha señalado que el papa se reunirá con víctimas, pero no con organizaciones "activistas", tal y como ha ocurrido en otras ocasiones.

Ante esta situación, las organizaciones tienen previsto manifestar sus críticas por no ser recibidos el próximo lunes en las inmediaciones de la Nunciatura, donde se aloja el pontífice durante su estancia en Madrid.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido