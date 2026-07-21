El incendio de La Mierla obliga a desalojar el pueblo de Barcones mientras amenaza en entrar en Castilla y León

Los detalles El director de la Emergencia, Juanjo Fernández, ha señalado que es "probable" que el fuego pueda saltar a Castilla y León, aunque de momento "se encuentra a varios kilómetros del borde de Comunidad Autónoma".

El incendio en la Sierra Norte de Guadalajara, iniciado en La Mierla, sigue sin control y avanza hacia el norte, amenazando con entrar en Castilla y León. Juanjo Fernández, director de la Emergencia, mencionó que el fuego aún está a kilómetros de la frontera autonómica, pero ya se ha contactado con el centro operativo de Castilla y León para coordinar acciones conjuntas. El incendio ha superado las 26.000 hectáreas y 1.200 personas han sido evacuadas. En Soria, se evacuó a 31 vecinos de Barcones debido al humo, y se han tomado medidas preventivas en otras localidades cercanas. La situación sigue siendo crítica, aunque algunos sectores están estabilizados.

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, iniciado en La Mierla, sigue descontrolado y avanza por el norte hasta el punto de que las autoridades ven posible que su expansión haga entrar a las llamas a Castilla y León.

El director de la Emergencia en La Mierla (Guadalajara), Juanjo Fernández, ha señalado que es "probable" que el fuego pueda saltar a la autonomía, aunque de momento "se encuentra a varios kilómetros del borde de Comunidad Autónoma".

En declaraciones a los medios, ha indicado que ya se ha establecido contacto con el centro operativo de Castilla y León, en Valladolid, para advertir de esa posibilidad y empezar a trabajar de manera conjunta. De hecho, ya se incorpora personal de mando de la Junta de Castilla y León al puesto de mando para coordinar actuaciones conjuntas.

Recordando que el fuego ya rebasaría las 26.000 hectáreas, ha señalado que durante el lunes ha crecido pero "considerablemente menos que en los días anteriores". Se supera ya los 100 kilómetros de perímetro y alrededor de 1.200 personas han sido evacuadas. De momento no hay constancia de viviendas afectadas, pero el Gobierno regional no cuenta con un reporte y una evaluación de este tipos de daños.

La situación "está lejos de hablar de perímetro controlado pero sí hay algunos sectores se encuentran estabilizados", ha afirmado este experto. Tras centrar la estrategia en defender las poblaciones, este lunes "es el primer día" que los efectivos han empezado "a ir al ataque".

Evacuada una localidad de Soria

Aunque todavía no ha penetrado territorio castellanoleonés, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Soria ha decidido la evacuación de los 31 vecinos que se encontraban en la localidad soriana de Barcones por el fuego de La Mierla, dada la situación de la calidad del aire por el humo del incendio y la posibilidad de que empeoren las condiciones.

La evacuación se ha realizado de manera ordenada y con medios propios y ha puesto a disposición de los vecinos la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Almazán, que se ha habilitado para que puedan ser alojados. Asimismo, la Guardia Civil va a coordinar con el Ayuntamiento de Barcones, tal y como se ha acordado en el Cecopi, el desalojo en situación especial de los ganaderos del municipio.

Ante la situación del incendio de la Mierla, en la provincia limítrofe de Guadalajara, el Cecopi de Soria ha analizado las circunstancias de otras localidades amenazadas por la posible afección por el humo y así se ha confinado a los 45 vecinos de Arenillas, y están preparados para una posible orden de evacuación.

Asimismo, en Lumías, pedanía de Berlanga de Duero, sus vecinos están avisados por si fuese necesaria su evacuación en función de la evolución del incendio al igual que el centenar de vecinos de Retortillo, donde a lo largo de este lunes se ha evacuado la residencia de personas mayores.

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