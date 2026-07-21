Julito ratifica que Zapatero participó en el rescate de Plus Ultra cobrando 5.000 euros pero no aclara con quién medió

Entre líneas Fuentes presentes en la declaración del empresario aseguran que Martínez no ha atacado frontalmente a Zapatero y que ha estado parco en palabras. "Había que sacarle las palabras con sacacorchos", aseguran a laSexta.

Julio Martínez declaró ante el juez José Luis Calama que mantenía comunicaciones con Delcy Rodríguez por gestiones en Venezuela. Confirmó que José Luis Rodríguez Zapatero participó en el rescate de Plus Ultra, inicialmente cobrando 5.000 euros mensuales y luego el 1% del rescate. Aunque no atacó directamente a Zapatero, Martínez señaló que este era un consultor valorado para gestiones complejas en Venezuela. También desvinculó a Zapatero de ciertas gestiones, como la de vuelos. Martínez explicó que las hijas de Zapatero, a través de su empresa Whatthefav, realizaban maquetaciones de informes, aunque seguían recibiendo pagos tras cesar actividades en 2022.

Julio Martínez ha declarado ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional que hablaba con Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, por las gestiones que hacían en el país. Fuentes presentes en la declaración del empresario confirman a laSexta que Martínez ha ratificado los términos de su escrito presentado este lunes al magistrado, así como que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participó en el rescate de Plus Ultra, cobrando primero 5.000 euros al mes y después el 1% de dicho rescate.

Varias fuentes coinciden en que no ha atacado frontalmente a Zapatero y que ha estado parco en palabras. "Había que sacarle las palabras con sacacorchos", aseguran estas fuentes, que añaden que Martínez ha confirmado que el contrato con la empresa offshore de Dubái (Idella Consulenza Estratégica) no se llegó a hacer.

Martínez ha explicado al juez que Zapatero era "un consultor muy apreciado para gestiones complejas en Venezuela y por eso le contrataban". Los pagos a Zapatero son los acreditados en las facturas, según Martínez, que ha detallado se le empezó a pagar por Análisis Relevante y luego por discreción por Voli Análitica. Eso sí, Martínez ha desvinculado al expresidente del Gobierno de los trabajos que hizo en Venezuela, como la gestión de vuelos. Martínez no ha sabido decir al juez si Zapatero habló con alguien para conseguir el rescate.

El empresario ha declarado que actuó como mediador de Zapatero con el tema Venezuela, pero ha dicho desconocer lo que hacía Zapatero ni los contactos que tenía, negando que participase en ninguna gestión de petróleo con empresas chinas.

Sobre el papel de los hermanos Amaro Chacón, de Inteligencia Prospectiva, Martínez ha comentado que tienen allí muchas empresas y que como no podían viajar, era él su interlocutor en España. Sobre Whatthefav, la empresa de las hijas de Zapatero, ha aclarado que sí hacía la maquetación de los informes de Análisis Relevante. No obstante, ha reconocido que había estado pagando a las hijas del expresidente aunque la empresa ya no hacía nada desde el año 2022, añadiendo que su sociedad hacía un asesoramiento personalizado.

En su declaración, Julio Martínez no ha sabido explicar el origen del dinero que guardaba en su casa y ha dicho no saber nada de los sobres con expresiones en chino ni dónde estaban guardados. Preguntado por el juez si el dinero que había en su interior era dinero negro, el empresario ha dicho que sí. Según Martínez, fue una orden de Zapatero cambiar la forma de pago para que se hiciese a través de las otras empresas y no de Análisis Relevante, momento en el que se empezó a utilizar Voli Analítica y Iot Domotic Europe.

Así, Julio Martínez Martínez ha ratificado ante el juez Calama lo que ya había afirmado en el escrito que le envió este lunes, es decir, que José Luis Rodríguez Zapatero sí medió en el rescate de Plus Ultra. El empresario ha comparecido en la mañana de este martes en la Audiencia Nacional y ha reiterado su versión anticipada mediante el citado documento en el que señala al expresidente del Gobierno como "quien marcaba los pasos a seguir".

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