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Sigue la visita del papa León XIV a España

"Todo cortado"

León XIV paraliza Madrid, pero "por el papa lo que sea": "Estoy un poco enfadada, aunque merece la pena verlo"

El contexto Las restricciones de tráfico, los cortes de calles y las modificaciones en el transporte público han obligado a vecinos y visitantes a cambiar sus desplazamientos durante todo el fin de semana.

León XIV paraliza Madrid, pero "por el papa lo que sea": "Estoy un poco enfadada, aunque merece la pena verlo".
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La visita del papa León XIV no solo ha movilizado a miles de fieles, sino que también ha afectado a la circulación en el centro de Madrid. Las restricciones de tráfico, los cortes de calles y las modificaciones en el transporte público han obligado a vecinos y visitantes a cambiar sus desplazamientos durante todo el fin de semana.

Las autoridades recomiendan evitar coger el coche, especialmente en las zonas afectadas por el recorrido del pontífice. "Hay que venir andando o en transporte público. No hemos podido venir en coche porque está todo cortado", comentaba una de las asistentes.

Quienes decidieron utilizar el coche se encontraron con importantes retenciones, especialmente en la M-30, donde el tráfico llegó a colapsarse coincidiendo con los desplazamientos del papa.

Las restricciones afectan a algunas de las principales vías del centro de la capital, como Colón, Cibeles o Goya, entre otras, y se mantendrán hasta el martes con motivo de los distintos actos previstos en la agenda de León XIV.

"Estoy un poquito enfadadísima porque vengo de dar un montón de vueltas y ya no sé ni dónde estoy, pero merece la pena verlo", explicaba una vecina mientras intentaba acceder al centro. Otros, en cambio, consideran que las molestias son asumibles dada la relevancia del acontecimiento. "Está todo cortado, lógicamente, pero es un acontecimiento para Madrid", señalaba otro ciudadano.

Así, aunque algunos comerciantes aseguran que los cortes han reducido la afluencia de clientes durante este sábado, confían en que la actividad aumente en los próximos días con la llegada de más peregrinos y visitantes.

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