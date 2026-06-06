La 'papa-sión' toma Madrid: miles de personas abarrotan las calles para ver a León XIV

Los detalles Familias, jóvenes, religiosos y visitantes de distintos puntos de España y del extranjero llenan el recorrido del pontífice en una jornada marcada por la emoción.

Madrid se ha volcado en recibir al papa León XIV, quien ha recorrido la ciudad en papamóvil ante miles de personas que abarrotaron las calles desde el Palacio Real hasta la plaza de Colón. Familias, jóvenes y curiosos esperaron durante horas para ver al pontífice, generando una atmósfera de entusiasmo reflejada en aplausos y gritos de "¡Viva el papa!". La visita atrajo a personas de toda España y de otros países, como Ecuador. León XIV saludó a los asistentes y protagonizó un momento viral al sumarse al gesto del "six-seven", especialmente celebrado por los jóvenes. La jornada dejó una profunda impresión en los asistentes, quienes describieron la experiencia como emotiva e inolvidable.

Madrid se ha echado este sábado a la calle para recibir al papa León XIV. Miles de personas han abarrotado el recorrido del papamóvil desde primera hora de la tarde, ocupando cada metro del itinerario entre el Palacio Real, la Plaza de España, la calle Princesa y la plaza de Colón.

Familias enteras, grupos de jóvenes, religiosos y también numerosos curiosos han esperado durante horas bajo el sol para presenciar, aunque solo fuera durante unos segundos, el paso del pontífice.

Cuando el papamóvil ha hecho su aparición, la espera ha dado paso a una explosión de aplausos, pañuelos blancos al aire y gritos de "¡Viva el papa!". "Emoción, hacía falta ya que un Papa visitara España", aseguraba una de las asistentes.

"Es una experiencia que hay que vivir al menos una vez en la vida", explica otra fiel, mientras una joven resumía el ambiente con una sola palabra: "Única". Muchos de los asistentes llevaban horas paralizados junto al recorrido con el objetivo de conseguir el mejor sitio. "Ha valido la pena, tanto sol, pero esta sensación nadie nos la quita", comentaba una mujer tras el paso del pontífice.

La visita ha congregado a personas llegadas desde distintos puntos del país, como Valencia, Zaragoza o un municipio de Jaén, además de fieles que viajaron desde otros países, como Ecuador, para vivir de cerca la visita papal.

Durante el recorrido, León XIV no ha dejado de saludar a los asistentes y protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al sumarse al gesto viral del "six-seven", una imagen que rápidamente ha comenzado a circular por las redes sociales y que fue especialmente celebrada por los más jóvenes.

Entre cánticos como "Levanta la mirada, que viene el Papa" o "Papa León, te queremos un montón", el pontífice ha respondido con sonrisas y saludos constantes, convirtiendo su paso por la capital en un auténtico baño de masas.

"Es un privilegio poder ver al papa en esta situación. Transmite ilusión, alegría y esperanza", explica uno de los asistentes. Otros hablan incluso de una experiencia "inexplicable" que, aseguraban, "llevarán siempre en el corazón".

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