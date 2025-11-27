Gala en Pontevedra
Todos los nominados a los Premios Feroz 2026
La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) comparte la lista completa de nominados a los Feroz de 2026, con 'Los Domingos' o 'Superestar' como algunos de los títulos que más nominaciones acumulan de cara a la gala del próximo 24 de enero.
Pontevedra repite como sede de los Premios Feroz en 2026, como ya lo hizo en 2025. Y también Pontevedra se convierte en el escenario de la presentación de los nominados en categorías de cine y televisión de esta edición, con los actores Manu Ríos y Milena Smit como maestros de ceremonias.
La presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), María Guerra, junto al alcalde de la ciudad gallega, Miguel Anxo Fernández Lores, han dado el pistoletazo de salida a unos premios que se celebran el 24 de enero en el Pazo da Cultura.
Así, 'Los Domingos' se plantea como una de las películas favoritas con nueve nominaciones en total, seguida de 'Maspalomas' y 'Sirat' que acumulan un total de siete nominaciones. 'Romería', 'Sorda' se presentan como candidatas a película ganadora en un total de seis nominaciones. 'La cena', se hace con un total de cinco.
Entre las series favoritas se encuentran 'Poquita fe' y 'Superestar', que se presentan candidatas en un total de seis nominaciones. 'Anatomía de un instante' aparecía en un total de cinco, igual que 'Yakarta'. 'Furia' y 'La suerte: una serie de casualidades' aparecen en tres listas de nominados.
La lista completa de nominados por categorías para los Premios Feroz de 2026 queda del siguiente modo:
Premio Feroz: Mejor película dramática
- 'Los domingos'
- 'Maspalomas'
- 'Romería'
- 'Sirat'
- 'Sorda'
Premio Feroz: Mejor película de comedia
- 'La cena'
- 'Decorado'
- 'Mi amiga Eva'
- 'Rondallas'
- 'Wolfgang'
Premio Feroz: Mejor dirección (CINE)
- Jose Maria Goenaga y Aitor Garaño por 'Maspalomas'
- Oliver Laxe por 'Sirat'
- Eva Libertad por 'Sorda'
- Alauda Ruiz de Azúa por 'Los Domingos'
- Carla Simón por 'Romería'
Premio Feroz: Mejor actriz protagonista de película
- Ángela Cervantes por 'La furia'
- Miriam Garlo por 'Sorda'
- Patricia López Arnaiz por 'Los domingos'
- Nora Navas por 'Mi amiga Eva'
- Blanca Soroa por 'Los domingos'
Premio Feroz: Mejor actor protagonista de película
- Mario Casas por 'Muy lejos'
- Álvaro Cervantes por 'Sorda'
- Sergi López por 'Sirat'
- Jose Ramon Soroiz por 'Maspalomas'
- Alberto San Juan por 'La cena'
Premio Feroz: Mejor actriz de reparto de película
- Nagore Aranburu por 'Los domingos'
- Iraia Elias por 'Un fantasma en la batalla'
- Elena Irureta por 'Sorda'
- María de Medeiros por 'Una quinta portuguesa'
- Elvira Mínguez por 'La cena'
Premio Feroz: Mejor actor de reparto de película
- Asier Etxeandia por 'La cena'
- Miguel Garcés por 'Los domingos'
- Joaquín Núñez por 'Los tigres'
- Miguel Rellán por 'El cautivo'
- Cándido Uranga por 'Maspalomas'
Premio Feroz: Mejor guion de película
- Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'
- José Mari Goenaga por 'Maspalomas'
- Carla Simón por 'Romería'
- Oliver Laxe y Santiago Fillol por 'Sirat'
- Eva Libertad por 'Sorda'
Premio Feroz: Mejor música original
- Alejandro Amenábar por 'El cautivo'
- Hidrogenesse (Carlos Ballesteros y Genís Segarra) por 'Daniela forever'
- Aránzazu Calleja por 'Maspalomas'
- Ernest Pipó por 'Romería'
- Kangding Ray por 'Sirat'
Premio Feroz: Mejor tráiler
- Alberto de Toro por 'La cena'
- Aitor Tapia y Manel Barriere por 'Los domingos'
- Miguel Ángel Trudu por 'Romería'
- Aitor Tapia por 'Sirat'
Premio Feroz: Mejor cartel
- Jimena Merino, Álvaro León, Luis León y David Herranz por 'Los domingos'
- Dan Petris y Jaume Caldés por 'Muy lejos'
- José Antonio Peña y Quim Vives por 'Romería'
- Daniel Requena, Alba Vence y Quim Vives por 'Sirat'
- Ana Dominguez y Rafa Castañer por 'Tardes de soledad'
Premio Feroz: Mejor serie dramática
- 'Anatomía de un instante'
- 'La canción'
- 'Pubertat'
- 'La ruta vol. 2: Ibiza'
- 'Yakarta'
Premio Feroz: Mejor serie de comedia
- 'Animal'
- 'Furia'
- 'Poquita fe'
- 'La suerte: una serie de casualidades'
- 'Superestar'
- 'La vida breve'
Premio Feroz: Mejor actriz protagonista de serie
- Anna Castillo por 'Su majestad'
- Ingrid García-Jonsson por 'Superestar'
- Esperanza Pedreño por 'Poquita fe'
- Candela Peña por 'Furia'
- Carla Quílez por 'Yakarta'
- Carolina Yuste por 'La Canción'
Premio Feroz: Mejor actor protagonista de serie
- Javier Cámara por 'Yakarta'
- Raúl Cimas por 'Poquita fe'
- Ricardo Gómez por 'La suerte: una serie de casulidades'
- Álvaro Morte por 'Anatomía de un instante'
- Luis Zahera por 'Animal'
Premio Feroz: Mejor actriz de reparto de serie
- Julia de Castro por 'Poquita fe'
- María Jesús Hoyos por 'Poquita fe'
- Rocío Ibáñez por 'Superestar'
- Natalia de Molina por 'Superestar'
- Betsy Túrnez por 'Pubertat'
- Leonor Watling por 'La vida breve'
Premio Feroz: Mejor actor de reparto de serie
- Carlos Bernardino por 'La suerte: una serie de casualidades'
- Eduard Fernández por 'Anatomía de un instante'
- David Lorente por 'Yakarta'
- Secun de la Rosa por 'Superestar'
- Manolo Solo por 'Anatomía de un instante'
Premio Feroz: Mejor guion de serie
- Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por 'Anatomía de un instante'
- Félix Sabroso, Juan Flahn por 'Furia'
- Juan Maidagan, Pepón Montero por 'Poquita fe'
- Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra y Claudia Costafreda por 'Superestar'
- Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro por 'Yakarta'
Premios Feroz Arrebato de ficción y no ficción
Además de estos, los Premios Feroz anunciaron en la vista la lista de las 15 películas y series preseleccionadas para el Premio Feroz Arrebato de Ficción y de No Ficción, pero no será hasta mediados de diciembre cuando se conozcan finalmente los cinco títulos nominados a estas dos categorías.
Premio Feroz Arrebato de Ficción
Las 15 películas y series preseleccionadas son:
- Aro berria, de Irati Gorostidi Agirretxe
- Balearic, de Ion de Sosa
- Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe
- Decorado, de Alberto Vázquez
- El cielo de los animales, de Santi Amodeo
- Emergency Exit, de Lluís Miñarro
- Estrany riu, de Jaime Claret Muxart
- Gaua, de Paul Urkijo Alijo
- Jone, batzuetan, de Sara Fantova Barrena
- Los Tortuga, de Belén Funes
- Silencio, de Eduardo Casanova
- Sirat, de Oliver Laxe
- Superestar, de Nacho Vigalondo
- Tras el verano, de Yolanda Centeno
- Una ballena, de Pablo Hernando Esquisabel
Premio Feroz Arrebato de No Ficción
Las 15 películas y series preseleccionadas son:
- A nuestros amigos, de Adrián Orr
- Atín Aya. Retrato del silencio, de Hugo Cabezas y Alejandro Toro
- Constel·lació Portabella, de Claudio Zulian
- El último arrebato, de Marta Medina y Enrique López Lavigne
- Ellas en la ciudad, de Reyes Gallegos
- Erreplika, de Pello Gutiérrez Peñalba
- Fandango, de Remedios Málvarez y Arturo Andújar
- Filmei paxaros voando, de Zeltia Outeiriño González
- Hija del volcán, de Jenifer de la Rosa Martín
- La marsellesa de los borrachos, de Pablo Gil Rituerto
- Madrid, Ext., de Juan Cavestany
- Pendaripen, de Alfonso Sánchez
- Quién vio los templos caer, de Lucía Selva
- Tardes de soledad, de Albert Serra
- Un hombre libre, de Laura Hojman
