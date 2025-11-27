Todos los nominados a los Premios Feroz 2026

Ceremonia de anuncio de los nominados de los Premios Feroz 2025 en Pontevedra

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) comparte la lista completa de nominados a los Feroz de 2026, con 'Los Domingos' o 'Superestar' como algunos de los títulos que más nominaciones acumulan de cara a la gala del próximo 24 de enero.

Pontevedra repite como sede de los Premios Feroz en 2026, como ya lo hizo en 2025. Y también Pontevedra se convierte en el escenario de la presentación de los nominados en categorías de cine y televisión de esta edición, con los actores Manu Ríos y Milena Smit como maestros de ceremonias.

La presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), María Guerra, junto al alcalde de la ciudad gallega, Miguel Anxo Fernández Lores, han dado el pistoletazo de salida a unos premios que se celebran el 24 de enero en el Pazo da Cultura.

Así, 'Los Domingos' se plantea como una de las películas favoritas con nueve nominaciones en total, seguida de 'Maspalomas' y 'Sirat' que acumulan un total de siete nominaciones. 'Romería', 'Sorda' se presentan como candidatas a película ganadora en un total de seis nominaciones. 'La cena', se hace con un total de cinco.

Entre las series favoritas se encuentran 'Poquita fe' y 'Superestar', que se presentan candidatas en un total de seis nominaciones. 'Anatomía de un instante' aparecía en un total de cinco, igual que 'Yakarta'. 'Furia' y 'La suerte: una serie de casualidades' aparecen en tres listas de nominados.

La lista completa de nominados por categorías para los Premios Feroz de 2026 queda del siguiente modo:

Premio Feroz: Mejor película dramática

'Los domingos'

'Maspalomas'

'Romería'

'Sirat'

'Sorda'

Premio Feroz: Mejor película de comedia

'La cena'

'Decorado'

'Mi amiga Eva'

'Rondallas'

'Wolfgang'

Premio Feroz: Mejor dirección (CINE)

Jose Maria Goenaga y Aitor Garaño por 'Maspalomas'

Oliver Laxe por 'Sirat'

Eva Libertad por 'Sorda'

Alauda Ruiz de Azúa por 'Los Domingos'

por 'Los Domingos' Carla Simón por 'Romería'

Premio Feroz: Mejor actriz protagonista de película

Ángela Cervantes por 'La furia'

Miriam Garlo por 'Sorda'

Patricia López Arnaiz por 'Los domingos'

Nora Navas por 'Mi amiga Eva'

Blanca Soroa por 'Los domingos'

Premio Feroz: Mejor actor protagonista de película

Mario Casas por 'Muy lejos'

Álvaro Cervantes por 'Sorda'

Sergi López por 'Sirat'

Jose Ramon Soroiz por 'Maspalomas'

Alberto San Juan por 'La cena'

Premio Feroz: Mejor actriz de reparto de película

Nagore Aranburu por 'Los domingos'

Iraia Elias por 'Un fantasma en la batalla'

Elena Irureta por 'Sorda'

María de Medeiros por 'Una quinta portuguesa'

Elvira Mínguez por 'La cena'

Premio Feroz: Mejor actor de reparto de película

Asier Etxeandia por 'La cena'

por 'La cena' Miguel Garcés por 'Los domingos'

Joaquín Núñez por 'Los tigres'

Miguel Rellán por 'El cautivo'

Cándido Uranga por 'Maspalomas'

Premio Feroz: Mejor guion de película

Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'

José Mari Goenaga por 'Maspalomas'

Carla Simón por 'Romería'

Oliver Laxe y Santiago Fillol por 'Sirat'

por 'Sirat' Eva Libertad por 'Sorda'

Premio Feroz: Mejor música original

Alejandro Amenábar por 'El cautivo'

Hidrogenesse (Carlos Ballesteros y Genís Segarra) por 'Daniela forever'

Aránzazu Calleja por 'Maspalomas'

Ernest Pipó por 'Romería'

Kangding Ray por 'Sirat'

Premio Feroz: Mejor tráiler

Alberto de Toro por 'La cena'

Aitor Tapia y Manel Barriere por 'Los domingos'

Miguel Ángel Trudu por 'Romería'

Aitor Tapia por 'Sirat'

Premio Feroz: Mejor cartel

Jimena Merino, Álvaro León, Luis León y David Herranz por 'Los domingos'

Dan Petris y Jaume Caldés por 'Muy lejos'

José Antonio Peña y Quim Vives por 'Romería'

Daniel Requena, Alba Vence y Quim Vives por 'Sirat'

Ana Dominguez y Rafa Castañer por 'Tardes de soledad'

Premio Feroz: Mejor serie dramática

Premio Feroz: Mejor serie de comedia

'Animal'

'Furia'

'Poquita fe'

'La suerte: una serie de casualidades'

'Superestar'

'La vida breve'

Premio Feroz: Mejor actriz protagonista de serie

Premio Feroz: Mejor actor protagonista de serie

Premio Feroz: Mejor actriz de reparto de serie

Julia de Castro por 'Poquita fe'

María Jesús Hoyos por 'Poquita fe'

Rocío Ibáñez por 'Superestar'

Natalia de Molina por 'Superestar'

Betsy Túrnez por 'Pubertat'

Leonor Watling por 'La vida breve'

Premio Feroz: Mejor actor de reparto de serie

Carlos Bernardino por 'La suerte: una serie de casualidades'

Eduard Fernández por 'Anatomía de un instante'

por 'Anatomía de un instante' David Lorente por 'Yakarta'

Secun de la Rosa por 'Superestar'

por 'Superestar' Manolo Solo por 'Anatomía de un instante'

Premio Feroz: Mejor guion de serie

Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez por 'Anatomía de un instante'

Félix Sabroso, Juan Flahn por 'Furia'

Juan Maidagan, Pepón Montero por 'Poquita fe'

Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra y Claudia Costafreda por 'Superestar'

Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro por 'Yakarta'

Premios Feroz Arrebato de ficción y no ficción

Además de estos, los Premios Feroz anunciaron en la vista la lista de las 15 películas y series preseleccionadas para el Premio Feroz Arrebato de Ficción y de No Ficción, pero no será hasta mediados de diciembre cuando se conozcan finalmente los cinco títulos nominados a estas dos categorías.

Premio Feroz Arrebato de Ficción

Las 15 películas y series preseleccionadas son:

Aro berria , de Irati Gorostidi Agirretxe

, de Irati Gorostidi Agirretxe Balearic , de Ion de Sosa

, de Ion de Sosa Ciudad sin sueño , de Guillermo Galoe

, de Guillermo Galoe Decorado , de Alberto Vázquez

, de Alberto Vázquez El cielo de los animales , de Santi Amodeo

, de Santi Amodeo Emergency Exit , de Lluís Miñarro

, de Lluís Miñarro Estrany riu , de Jaime Claret Muxart

, de Jaime Claret Muxart Gaua , de Paul Urkijo Alijo

, de Paul Urkijo Alijo Jone, batzuetan , de Sara Fantova Barrena

, de Sara Fantova Barrena Los Tortuga , de Belén Funes

, de Belén Funes Silencio , de Eduardo Casanova

, de Sirat , de Oliver Laxe

, de Superestar , de Nacho Vigalondo

, de Tras el verano , de Yolanda Centeno

, de Yolanda Centeno Una ballena, de Pablo Hernando Esquisabel

Premio Feroz Arrebato de No Ficción

Las 15 películas y series preseleccionadas son:

A nuestros amigos , de Adrián Orr

, de Adrián Orr Atín Aya. Retrato del silencio , de Hugo Cabezas y Alejandro Toro

, de Hugo Cabezas y Alejandro Toro Constel·lació Portabella , de Claudio Zulian

, de Claudio Zulian El último arrebato , de Marta Medina y Enrique López Lavigne

, de Marta Medina y Enrique López Lavigne Ellas en la ciudad , de Reyes Gallegos

, de Reyes Gallegos Erreplika , de Pello Gutiérrez Peñalba

, de Pello Gutiérrez Peñalba Fandango , de Remedios Málvarez y Arturo Andújar

, de Remedios Málvarez y Arturo Andújar Filmei paxaros voando , de Zeltia Outeiriño González

, de Zeltia Outeiriño González Hija del volcán , de Jenifer de la Rosa Martín

, de Jenifer de la Rosa Martín La marsellesa de los borrachos , de Pablo Gil Rituerto

, de Pablo Gil Rituerto Madrid, Ext ., de Juan Cavestany

., de Juan Cavestany Pendaripen , de Alfonso Sánchez

, de Alfonso Sánchez Quién vio los templos caer , de Lucía Selva

, de Lucía Selva Tardes de soledad , de Albert Serra

, de Albert Serra Un hombre libre, de Laura Hojman

