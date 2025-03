La reacción de Carolina Yuste cuando le dicen que suena para interpretar a Isabel Pantoja en su docuserie

Alfonso Arús sigue buscando a la actriz ideal para hacer de Isabel Pantoja en la docuserie de la artista. Una de las actrices que suena es Carolina Yuste, reciente ganadora del Goya a Mejor Actriz por 'La infiltrada'. Cuando un reportero confiesa a la actriz que ha salido en las quinielas que podría ser ella la que interprete a la tonadillera por su gran parecido, Yuste no puede evitar mostrar su alegría.

"Por favor, ¿esto va a pasar?, yo llevo diciendo años que a mí el biopic que me gustaría hacer sería el de Isabel Pantoja", destaca la actriz, que desvela que le hubiera encantado ser folclórica: "Si yo hubiera nacido hace 20 ó 40 años hubiera intentado ser folclórica". Además, la actriz bromea con el reportero cuando él le pide que diga una frase de Isabel Pantoja: "Hoy quiero confesar que estoy... algo cansada".

Por otro lado, los reporteros preguntan a Tomás Pozzi si haría de Kiko Rivera en la serie. "Me encantaría", destaca el actor, que afirma que "podría ser": "Es una buena idea, no sé quién la va a hacer, pero me pongo ya a hablar español y me voy a hacer dj". "Yo soy algo más guapo, las cosas como son", confiesa.