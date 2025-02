Adicciones, éxito y vida: Eduard Fernández se abre con Jordi Évole en su "gran año" como actor

El actor Eduard Fernández, recién galardonado con el premio Goya a Mejor Actor Protagonista por su interpretación en 'Marco' y tras levantar el 'cabezón' que ganó 'El 47' a Mejor Película -título que compartió con 'La Infiltrada'-, se sincera con Jordi Évole en su programa. Una entrevista en la que se abre en canal con el presentador y que se grabó meses antes de obtener el galardón, aunque el presentador le prometió que se emitiría tan solo un día después de la entrega de premios.

Con Évole se sincera sobre su adicción al alcohol, una "enfermedad" de la que nunca antes había hablado abiertamente; de su doloroso divorcio con la escritora Esmeralda Babel, madre de su única hija, un hecho que se tomó como el "fracaso de un proyecto" debido al "amor muy profundo" que sentía por ella; y de cómo le marcó su vida tener que confesar sus adicciones tanto a su familia, como a su hija Greta Fernández, de cuyas manos recibió el 'cabezón' en la 39º edición de la entrega de premios Goya, que se celebró en Granada. "Eso escuece", le asegura al presentador del programa, a quien confiesa cómo reaccionó cada uno de ellos y la importancia que tiene tener una terapia "clara y fuerte" que te ayude a salir del pozo.

Eduard Fernández también recuerda cuando le tocó pedir ayuda para superar su adicción al alcohol tras darse cuenta de que, cada vez, consumía chupitos "cada vez más temprano". "Un adicto se miente mucho, miente a todo el mundo; y sufre mucho", comenta, y explica que necesitó ingresar en un centro de desintoxicación varios meses para salir de su adicción.

Una charla marcada por la sinceridad y que permite conocer a la persona que hay detrás del actor, que se encuentra en su mejor año, tal y como han corroborado los galardones que ha recibido. En esta tarde de charla, más propia de dos amigos, Eduard Fernández le cuenta a Jordi Évole desde sus mejores momentos, hasta en los que sintió más vergüenza de sí mismo; y reflexiona sobre el éxito y la vida. Repasamos los mejores momentos de la entrevista en estos vídeos:

Mezclaba alcohol y coca: "Tardas en ver que tienes un problema"

"Un adicto se miente mucho, miente a todo el mundo. He estado tiempo pensando que no estaba a la altura de la gente, muy cohibido físicamente, algo roto, que no está bien", comenta a Évole en este vídeo, en el que habla de cómo logró salir de sus adicciones internándose en un centro de desintoxicación. "Tardas tiempo en ver que tienes un problema. Sufres mogollón. Un adicto sufre mogollón. La mía era el alcohol, lo mezclaba con coca, vas por épocas", añade.

Eduard Fernández habla abiertamente sobre sus adicciones: "Es una enfermedad. Tardas tiempo en ver que tienes un problema"

Su divorcio, el "fracaso de un proyecto"

"La ruptura fue difícil, separarte de alguien con quien has tenido una hija... Es el fracaso de un proyecto", confiesa a Jordi Évole en este vídeo, en el que se muestra sorprendido con la "frivolidad" con la que se habla del divorcio. "Es muy doloroso", recalcaba.

Eduard Fernández se sincera sobre su duro divorcio: "Es el fracaso de un proyecto"

Évole confiesa su anécdota con Julio Iglesias

"Estuve una vez con Julio Iglesias y me empezó a llamar 'Yoryi'. ¿Tú crees que le corregí? Si Julio Iglesias me llama 'Yoryi', yo soy 'Yoryi', añade el periodista, que prosigue su partida de parchís con Eduard Fernández. Dale al play al siguiente vídeo para ver este divertido momento en el que cuenta su anécdota con Julio Iglesias.

Jordi Évole desvela a Eduard Fernández una divertida anécdota con Julio Iglesias: "¿Crees que le corregí?"

Eduard Fernández reivindica su "gran año" como actor

Al Goya a Mejor Actor Protagonista no le da miedo reconocer ante Évole que este ha sido su "gran año" en el cine, aunque considera que otros momentos de su vida merecía "tener más presencia" en el cine o un papel en concreto.

Eduard Fernández reivindica su "gran año": "Ahora todo el mundo tiene el síndrome del impostor"

Así practicó su cara de póker por si no ganaba el Goya

El actor ensayó junto a Jordi Évole la posibilidad de que no le dieran el Goya a Mejor Actor, aunque tuviera todas las apuestas le apuntaban a él. "Igual soy el 'loser' del día", bromeaba, y recordaba al presentador que a lo largo de su carrera le habían nominado 13 veces a los Goya y tan solo ha ganado en tres ocasiones.

"Ese primer segundo lo aguantas bien, a partir de los cuatro segundos... No hay quien lo ensaye", confiesa Fernández en este vídeo, en el que reconoce que le habría importado no llevarse el 'cabezón'.