'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa gana la Concha de Oro del Festival de San Sebastián

Los detalles La directora se ha convertido en la segunda mujer española en ganar el galardón tras Jaione Camborda en 2023.

El cine español ha brillado en la 73 edición del Festival de San Sebastián, destacando con la Concha de Oro para 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa. El jurado, presidido por J.A. Bayona, también otorgó el Premio Especial del Jurado a 'Historias del buen valle' de José Luis Guerín y reconoció a José Ramón Soroiz como Mejor Interpretación Protagonista por 'Maspalomas'. Ruiz de Azúa se convirtió en la segunda directora española en recibir la Concha de Oro. El festival también premió a Joachim Lafosse por dirección y guion, y recordó las masacres en Gaza a través del premio del público a 'La voz de Hind'.

El buen momento del cine español ha quedado reflejado en el palmarés de la 73 edición del Festival de San Sebastián, que ha coronado este sábado con la Concha de Oro la película 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y ha concedido varios premios principales a producciones nacionales durante una gala marcada por el recuerdo de Gaza.

El jurado presidido por J.A. Bayona se ha alineado con la crítica y ha cumplido con las expectativas, lo cual ha incluido también dar el Premio Especial del Jurado a 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín, y el de Mejor Interpretación Protagonista a José Ramón Soroiz por 'Maspalomas', de José Mari Goenaga y Aitor Arregi. Ruiz de Azúa se ha convertido en la segunda directora española en conseguir la Concha de Oro, tras Jaione Camborda en 2023.

"Si amo el cine es porque siempre me enseña que se puede mirar desde otro sitio, mirar distinto, también lo que es ajeno a ti. Tratar de entender algo no es compartirlo", ha dicho tras recoger el premio la directora de la película ganadora, sobre una joven que comunica su intención de meterse a monja de clausura.

Por su parte, José Luis Guerín, que ha conseguido el mismo galardón que obtuvo hace 25 años con otra película documental, 'En construcción', ha agradecido al Festival que haya acogido para su Sección Oficial una película "tan artesanal" sobre los vecinos de un barrio periférico en un escaparate "tan codiciado".

José Ramón Soroiz, premio a la mejor interpretación masculina por 'Maspalomas', ha recibido el galardón ex aequo con la china Zhao Xiaohong, que en este caso no estaba en las quinielas de la prensa especializada pese a su emotiva y conmovedora interpretación de una realidad que ella misma vivió: la cárcel por matar a su marido maltratador y el complicado reencuentro con su hijo y la madre de su esposo.

También ha dado la sorpresa otro de los triunfadores de la noche, el belga Joachim Lafosse, que se ha llevado la Concha de Plata a la mejor dirección y el premio al mejor guion por 'Six jours ce printemps-là', relato de las vacaciones de una madre con sus hijos en un lugar vetado, la mansión de sus exsuegros.

El premio del público Ciudad de Donostia a 'La voz de Hind' ha servido para volver a recordar las masacres en Gaza, algo que también ha quedado patente en la manifestación que, como ya ocurrió en la apertura del Festival, ha acompañado la llegada de los asistentes, y que ha tenido eco en varios de los discursos de los premiados.

El actor Motaz Malhees ha recibido en nombre del equipo el premio sobre la película sobre la niña palestina muerta por disparos israelíes que "se niega a ser silenciada", ha subrayado, como demuestra esta votación popular de las películas de otros festivales que se han emitido durante esta semana.