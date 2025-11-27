Última hora
Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo | El exministro y su mano derecha se enfrentan a entrar en prisión
Los detalles José Luis Ábalos y Koldo García acuden este jueves al Tribunal Supremo para conocer si el juez Leopoldo Puente les manda a prisión después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares pidiesen una vista para revisar las medidas cautelares que pesan sobre ellos.
Ábalos llega al Tribunal Supremo
Los delitos que les atribuyen a Ábalos y a Koldo
¿Y si no hay prisión? Estas son las otras opciones
La agenda de hoy en el Supremo: primero Ábalos y después Koldo
El cambio de Ábalos en su estrategia de defensa
Ábalos y Koldo afrontan su posible ingreso en prisión con varios avisos al Gobierno
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, acaba de llegar al Tribunal Supremo en un coche conducido por una mujer. El exdirigente socialista llevaba una mochila de pequeño tamaño y ha entrado rápidamente al edificio.
Anticorrupción atribuye a Ábalos y Koldo delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Solicita 24 años d de prisión para el exministro y 19,5 para García junto a una multa de 3,9 millones y una indemnización de más de 40.000 euros para las empresas públicas Ineco y Tragsatec por la colocación en ellas de la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, que cobró sin trabajar.
Por su parte, el considerado como conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, se enfrenta a una petición de siete años de cárcel, mucho menor que las demás por su colaboración con la Fiscalía en este caso.
La entrada en prisión preventiva no es la única opción en la vista. El fiscal podría pedir comparecencias ante el juzgado más frecuentes o prisión eludible bajo fianza, que es una garantía reforzada de que el reo no va a fugarse. La decisión la tomará el juez Leopoldo Puente después de la vista.
Ábalos ha venido sosteniendo que no tiene fondos ocultos en el extranjero y que, en su situación actual, no podría hacer frente al pago de una fianza elevada. Su defensa esgrimirá que ha venido cumpliendo las medidas cautelares que le fueron impuestas y que si hubiera tenido una fortuna oculta ya se habría fugado para eludir la acción de la Justicia.
Además, señalará que tiene un acreditado arraigo en España. Además, su defensa sostiene que Ábalos tiene varios recursos interpuestos y sin resolver, por lo que un pronunciamiento del juez sobre las medidas cautelares que se le aplican serían irregular.
Hoy en el Supremo tienen lugar las vistillas para dictaminar si se endurecen las medidas cautelares contra José Luis Ábalos y Koldo García. El exministro acudirá a las 10:00 horas al Supremo, mientras que Koldo irá a las 12:30 horas. Ellos, en principio, no hablarán durante la celebración de esta vistilla, aunque el juez Leopoldo Puente podría concederles un turno de palabra. Expondrán sus argumentos el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón; el abogado del PP Alberto Durán; y los abogados de las defensas: Carlos Bautista, de Ábalos; y Leticia de la Hoz, de Koldo.
Ábalos lanzó un primer aviso cuando habló en su cuenta de X de la existencia de una presunta reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy, y que en círculos políticos se ha interpretado como el toque de atención que han lanzado al Gobierno de lo que podría suceder si finalmente van a prisión.
El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García afrontan este jueves la posibilidad de entrar en prisión parapetados en una aparente estrategia común de advertencia al Gobierno de las revelaciones que pudieran hacer si eso sucede y deciden colaborar con la justicia para tratar de recuperar su libertad.
