Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo | El exministro y su mano derecha se enfrentan a entrar en prisión

Los delitos que les atribuyen a Ábalos y a Koldo Anticorrupción atribuye a Ábalos y Koldo delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Solicita 24 años d de prisión para el exministro y 19,5 para García junto a una multa de 3,9 millones y una indemnización de más de 40.000 euros para las empresas públicas Ineco y Tragsatec por la colocación en ellas de la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, que cobró sin trabajar. Por su parte, el considerado como conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, se enfrenta a una petición de siete años de cárcel, mucho menor que las demás por su colaboración con la Fiscalía en este caso. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

¿Y si no hay prisión? Estas son las otras opciones La entrada en prisión preventiva no es la única opción en la vista. El fiscal podría pedir comparecencias ante el juzgado más frecuentes o prisión eludible bajo fianza, que es una garantía reforzada de que el reo no va a fugarse. La decisión la tomará el juez Leopoldo Puente después de la vista. Ábalos ha venido sosteniendo que no tiene fondos ocultos en el extranjero y que, en su situación actual, no podría hacer frente al pago de una fianza elevada. Su defensa esgrimirá que ha venido cumpliendo las medidas cautelares que le fueron impuestas y que si hubiera tenido una fortuna oculta ya se habría fugado para eludir la acción de la Justicia. Además, señalará que tiene un acreditado arraigo en España. Además, su defensa sostiene que Ábalos tiene varios recursos interpuestos y sin resolver, por lo que un pronunciamiento del juez sobre las medidas cautelares que se le aplican serían irregular. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo