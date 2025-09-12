Alberto Rey analiza 'El Cautivo', la nueva película de Alejandro Amenábar: "Es rarísima"

El periodista opina sobre la nueva película de Alejandro Amenábar, 'El Cautivo': "A tope con que Amenábar haga lo que le dé la gana con personajes reales, lo que le dé la gana. La ficción es ficción y debe ser eso", afirma Rey.

El periodista, escritor y experto en cine, Alberto Rey, analiza la nueva película de Alejandro Amenábar, que se estrena este viernes en todos cines: 'El Cautivo', una película que supone el regreso al cine del director tras seis años de su última película, Mientras dure la guerra (2019).

'El Cautivo', protagonizada por Julio Peña y Alessandro Borghi, cuenta la historia del cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel durante cinco años, y de cómo fue capaz de salvar su vida gracias a su extraordinaria capacidad para fabular y contar historias.

A Rey le divierte, dice, que la película sea una especie de Scheherezade, es como en 'Las mil y una noches': "Es una película rarísima, la factura es muy ambiciosa pero es un poco, a veces, artificial. Es como todo demasiado bonito. Y unas interpretaciones que son raras, algunas son muy buenas y otras no tanto".

Ahora bien, tal como aclara y asegura contundente Rey: "A tope con que Amenábar haga lo que le dé la gana con personajes reales, lo que le dé la gana. La ficción es ficción y debe ser eso. A ver si vamos a decir ahora que 'The Crown' miente o que 'Oppenheimer' miente. La ficción es ficción por mucho que utilice personajes reales". En el vídeo podemos ver al completo su opinión así como la reacción de los colaboradores de Zapeando.