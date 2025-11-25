Mazón y Vilaplana mintieron mientras Valencia se inundaba: la cronología que lo demuestra minuto a minuto

Los detalles Más de tres horas de comida, un coche hasta el Palau y un vacío de más de una hora en plena emergencia mientras Valencia se inundaba; Mazón no contestó llamadas de su consejera y cada versión que dio sobre su paradero choca con los registros oficiales.

Se acabaron los paños calientes. Carlos Mazón y Maribel Vilaplana mintieron. Los dos. Y lo hicieron mientras Valencia se jugaba la respuesta a una DANA. Lo que hasta ahora eran rumores ya tiene hora, registro y confirmación: según el diario 'Levante-EMV', estuvieron juntos hasta al menos las 20:00 horas. Y Vilaplana llevó en su coche a Mazón hasta las inmediaciones del Palau de la Generalitat.

La verdad que desmonta las versiones oficiales

El registro del parking solicitado por la jueza marca un dato clave: 19:47, la hora en que Maribel Vilaplana sale del aparcamiento. Allí estaba con Mazón después de más de tres horas de comida juntos en el restaurante El Ventorro.

Antes de eso, todo encaja: hasta las 18:45, Mazón estaba localizable y su consejera de Interior, responsable del operativo de la DANA, habló con él cuatro veces. A las 18:45, según el propietario del restaurante, Vilaplana y la propia versión de Mazón, sale de El Ventorro.

A partir de ese momento, empieza un vacío de más de una hora. A las 19:10, su consejera le llama: no contesta. Le vuelve a llamar a las 19:36: nada. Solo a las 19:43 Mazón devuelve la llamada. Cuatro minutos después, Vilaplana sale del parking con él en el coche.

Según fuentes del PP, a las 20:00 Mazón llega a las inmediaciones del Palau. A las 20:11 se envía la alerta a los valencianos. Y finalmente, a las 20:28, Mazón entra al centro de mando de la DANA.

Las mentiras que ya nadie sostiene

Mazón ha ofrecido varias versiones que los hechos desmontan:

Aseguró que había llegado al Palau a las 17:00 y que trabajó allí toda la tarde . Falso. Llegó a las 20:00.

. Dijo que se había cambiado de ropa en el restaurante para ponerse "más cómodo". El dueño lo niega.

Contó que llegó andando al Palau , describiendo calles y recorridos: calle Bonaire, La Paz, plaza de la Reina, Miquelete… Mentira. El propio PP reconoce que llegó en coche , llevado por Vilaplana.

, describiendo calles y recorridos: calle Bonaire, La Paz, plaza de la Reina, Miquelete… El propio PP reconoce que , llevado por Vilaplana. Intentó justificar que no contestaba el móvil porque lo tenía "en la mochila ". Otra mentira.

". Afirmó que su actitud fue "exactamente el contrario a lo que se ha dicho en muchas ocasiones". Mentira.

La pregunta final

En paralelo,mientras Valencia. Lo que se vivió fue una, según fuentes consultadas.

No es ya un mal día ni un error: es una sucesión de contradicciones que ponen en duda la gestión y la responsabilidad del president. ¿Dónde estaba Mazón durante las horas decisivas? ¿Por qué no atendió las llamadas de su consejera de Interior en plena preemergencia?

Porque lo que ya sabemos —y está documentado— es esto: a las 19:47 sale el coche, a las 20:00 llega al Palau, y todo lo demás sigue sin explicación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.