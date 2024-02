¿Puede ser un niño de 13 años un agresor sexual? A partir de esta pregunta, Leticia Dolera explora en su nueva serie 'Pubertat' qué papel juegan el propio niño, la familia y la sociedad en una situación de violencia sexual en la adolescencia y lo hace en un contexto cultural muy particular como el de la tradición castellera catalana. Escrita, dirigida y protagonizada por la propia Leticia Dolera, la ficción comenzará el rodaje este verano y tiene previsto su estreno en 2025 en Max, el servicio renovado de streaming de Warner Bros. Discovery.

La serie es un drama familiar que explora el peso del tabú y la herencia psicológica transmitidas de generación en generación. "En la pubertad, la sexualidad y los cambios en nuestro cuerpo nos atraviesan y nos hacen vulnerables. En un contexto social donde por un lado se pornifica y cosifica todo y por otro el sexo y la intimidad siguen siendo un tabú, ¿cómo se aproximan los adolescentes a algo tan íntimo y radical como es la sexualidad? ¿Cómo lo hacemos nosotros, los adultos? ¿Estamos preparados para acompañarlos?", así explica la creadora su motivación para escribir 'Pubertat' en un intento de compartir estas inquietudes y tratar de arrojar luz.

Según explica la sinopsis, 'Pubertad' cuenta como la armonía de una comunidad se ve perturbada por una denuncia de agresión sexual hecha a través de las redes sociales y que señala a tres adolescentes como culpables.

Los adolescentes responsables de los menores implicados deberán lidiar con la tensión de la situación y enfrentarse a su propia relación con la sexualidad. En el proceso descubrirán que quizá no solo las tradiciones pasan de generación en generación, sino también los tabúes y los traumas. A su vez, la historia explora las relaciones paterno-filiales y cómo éstas, queramos o no, también nos constituyen.

Dolera también ha explicado en el comunicado de la plataforma que ha querido narrar la historia "a través de la fuerza visual y metafórica de la tradición castellera" porque asegura que "una colla castellera es como una pequeña sociedad a nivel humano y político y funciona como un espejo en el que mirarnos".

"'Pubertat' habla del legado entre generaciones, entre padres y madres y sus hijos e hijas, tanto a nivel cultural, como emocional o psicológico; también de cómo la tradición y el progreso conviven hoy con cierta tensión. Por eso me parecía que el contexto de la cultura popular era un terreno fértil e idóneo para la serie. Además del esfuerzo en equipo y de lo simbólico y catártico de un castell, me atrajo para la historia, la naturalización del contacto con el cuerpo a la hora de realizar un castell. El cuerpo visto como algo a integrar y no algo a temer, esconder o de lo que avergonzarse", añade.

Dolera ha contado también con Almudena Monzú como co-guionista de tres de los seis capítulos de la serie. En el tramo final del proceso de desarrollo han colaborado Manuel Burque y David Gallart.

La nueva serie de seis episodios es el segundo trabajo creado y dirigido por la actriz después del éxito de 'Vida Perfecta', cuyas dos temporadas están disponibles e Movistar Plus+. Entre los dos proyectos no ha dejado de trabajar como actriz en títulos como 'El fin del amor', 'Noche de chicas' o 'La caja de arena'. Precisamente esta última serie también habla sobre la adolescencia, sobre las relaciones abusivas y el acoso escolar.

La serie Max Original PUBERTAT es una producción de Distinto Films, Corte y Confección de Películas, Uri Films y 3Cat en coproducción con la empresa belga AT-Productions. Cuenta con el apoyo del ICEC, el programa Europa Creativa MEDIA y Eurimages. Producida por Miriam Porté y Oriol Maymó.