Si llega un día en el que en el desayuno de presentación de contenidos de Netflix te hace ilusión que al pedir un café te ofrecan "cola-cao, si lo prefieres" es porque viviste de lleno esos años 90 y primeros 2000 que, como dicen Javier Calvo y Javier Ambrossi, fueron "un momento salvaje de la televisión y de España". Una época en la que se ambienta 'Superestar', la nueva serie de Netflix producida por ellos, creada por Nacho Vigalondo y dirigida por Claudia Costafreda. La serie cuenta el improbable éxito de Tamara/Yurena, Leonardo Dantés, Paco Porras, Loly Álvarez, que para quienes no los conozcan, fueron personajes virales antes de que existieran las redes sociales.

'Superestar' revisita esa época y sus productores han contado lo que les interesa de sus protagonistas. "Es una historia fascinante", ha asegurado Javier Ambrossi. "Un personaje tan contradictorio como el de Tamara/Yurena refleja muchas cosas cosas que a Javi y a mí nos interesan y que la gente ha podido ver por ejemplo en 'Veneno'", ha asegurado refiriéndose a "la idea de la televisión como arma de doble filo".

Ya en 'Veneno', Calvo y Ambrossi ponían el foco en los márgenes de la sociedad. Y el caso de Tamara/Yurena, su madre Margarita Seisdedos, Leonardo Dantés, Loli Álvarez o Paco Porras es el de ese grupo de personas que no estaban invitados a la fiesta, pero se colaron y, contra todo pronóstico, se convirtieron en los reyes y las reinas del baile. "Representa un poco el triunfo de los 'outcasts', representa ese cliché de esa época de los dosmiles en la que una serie de personas que no estaban llamadas a ser famosas, que no encajaban y que nadie leía en sus cartas que estas personas fueran a ser número uno".

'Superestar' refleja esa parte del "triunfo de los antihéroes y del fallo en el sistema que permitió que de repente gente a la que mirábamos por encima del hombro fueran estrellas reales y se les dieran horas de televisión". Javier Calvo también insiste en ese punto salvaje de la época: "Fue el momento en que nació todo y que no había reglas, que se podía hacer todo en la televisión y un momento de experimento y de locura y de salvajismo muy interesante que queríamos revisitar".

Además, en la serie también se muestra "el impacto de la televisión en sus vidas". "Luego lo pagas y eso eso arrastra las relaciones familiares porque támara iba con su madre a la televisión y Margarita se vio arrastrada de su pueblo a estar en sentada en 'Crónicas marcianas' alucinada", explica también Ambrossi. Y continúa: "A la vez cuando hemos hablado con todos los personajes reales que inspiran 'Superstar' te dicen 'pero yo lo viví. Sí, vale, se reían de mí, sí. Fue una época salvaje, sí. Lo que quieras, pero yo era el protagonista y ese fue el momento más bonito de mi vida'".

Los productores han asegurado que "es un serie muy divertida"y con el punto de "surrealismo" del mundo del creador Nacho Vigalondo y Ambrossi ha destacado el "surrealismo" como sello característico. "Es una serie que tiene mucha fantasía y la fantasía se utiliza para intentar comprender el alma, el espíritu y la psique de los personajes", asegura Calvo. "Nacho ha tirado de elementos de género" y la serie mezcla la fábula, la ciencia ficción o el drama más cercano a los personajes", continúa Ambrossi que concluye sentenciando que "es una serie bastante loca".