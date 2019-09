Iñaki López ha sacado el tema del problema del bullying que hay en la actualidad y ha reconocido que no sabía hasta que ha visto unas imágenes de un perfil del actor que Etxeandia lo había sufrido durante su infancia.

"En mi caso aprendí a transformarlo. Todo lo que he aprendido en mi vida (y que creo que por eso he querido ser artista) es a transformar el carbón en diamante y es un poco lo que yo utilizo para trabajar. A mí el que me ningunearan tanto, hacía que yo reforzara la confianza en mí mismo", declarado Etxeandia, añadiendo que casi toda la gente que ha conocido que ha sufrido acoso escular "son grandes personalidades".

Además, ha asegurado que nunca ha sentido sensación de venganza: "Mi venganza es que acaben bailando lo que yo canto", ha manifestado.