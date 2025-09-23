El 26 de octubre llega 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza', la segunda temporada de la aclamada serie de atresplayer

Los detalles La serie, que ha sido presentada este martes en el Festival de San Sebastián, aborda otra etapa musical clave en la historia de España, en un nuevo enclave: Ibiza. Está compuesta por 6 episodios de 50 minutos.

'La Ruta' fue una de las (grandes) series revelación de los últimos años, ganadora, nada más y nada menos, que de tres premios Feroz y un Ondas. De la mano de los actores Àlex Monner, Claudia Salas, Ricardo Gómez y Elisabet Casanovas, la serie de atresplayer, que exploró el fenómeno musical y cultural que fue la famosa 'ruta del bakalao' y que marcó toda una época, conquistó a los espectadores en 2022, convirtiéndose en una de las ficciones más aclamadas por público y crítica.

Este 26 de octubre se estrena 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza' de la mano de su protagonista, Àlex Monner, en el papel de Marc Ribó, pero esta vez acompañado de otros actrices como Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. El reparto de la primera temporada tendrá también apariciones recurrentes, ya que esta segunda temperada será a la vez una precuela y secuela con personajes en 'espejo'.

Esta segunda entrega, que ha sido presentada este martes en el Festival de San Sebastián, seguirá explorando otro fenómeno musical clave en la historia de nuestra cultura, esta vez desde "las Islas Pitiusas", y dando saltos temporales entre los 70 y los 90. Así, la llegada a la isla del protagonista (Monner) coincide con la llegada de su padre 20 años atrás, poniendo, en primer plano, la herencia, la transmisión de padres a hijos.

Combinando la historia entre una Ibiza marcada por la libertad y la tolerancia en la España franquista y otra que empezaba a convertirse en el centro del ocio mundial, esta nueva temporada apuesta por un relato íntimo sobre el paso del tiempo, la memoria y la identidad, una misma Ibiza que unió a un padre y un hijo, en dos épocas distintas.