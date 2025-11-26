Al menos 12 muertos en un gran incendio en varios rascacielos residenciales de Hong Kong

Los detalles La Policía indica que hay al menos 16 heridos y 13 personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, entre los que habría ocho ancianos y dos niños.

Al menos doce personas han muerto y 16 han resultado heridas en un incendio de gran magnitud en una urbanización del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde las llamas se han propagado por el andamiaje de bambú instalado en un bloque.

La Policía ha indicado que además de las víctimas hay al menos trece personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, entre ellas, ocho ancianos y dos bebés. Las autoridades han elevado el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución.

Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje pueden apreciarse en imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas han sido cerradas al tráfico.

El incendio, que comenzó en el andamiaje exterior de varios pisos, fue inicialmente clasificado como alarma de nivel 1, pero ha escalado rápidamente a nivel 4 a las 15:34 hora local (07:34 GMT). El fuego ha atraído a numerosas personas al área, donde algunos residentes cubren sus caras para evitar inhalar el humo espeso, mientras observan los daños en sus hogares.

El director de los Servicios de Bomberos, Andy Yeung Yan-kin, se dirigía al Hospital Príncipe de Gales para seguir el caso de un bombero herido en el lugar de los hechos, según fuentes consultadas por el South China Morning Post. Posteriormente, se ha confirmado que este bombero fue uno de los cuatro fallecidos, junto a tres residentes, en un balance provisional a las 17:00 hora local (09.00 GMT).

El Observatorio de Hong Kong mantenía desde este lunes una alerta roja de peligro de incendio, que advierte de un riesgo extremadamente alto de fuegos forestales o urbanos, basado en factores como la humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación.

Un complejo con 4.000 residentes

Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado. El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes.

