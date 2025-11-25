¿Cuánto cobran los alcaldes en España? Este es el salario (de la mayoría) en 2024

José Luis Martínez-Almeida sigue siendo el alcalde mejor pagado de España, por delante de Juan Mari Aburto y Jaume Collboni, regidores de Bilbao y Barcelona, respectivamente. Los tres cobran por encima de los 100.000 euros.

No es lo mismo ser alcalde en una gran ciudad que serlo en un pequeño municipio y, por lo tanto, los sueldos de los regidores varían. Y lo hacen muchísimo: los alcaldes de Madrid, Bilbao o Barcelona, por ejemplo, tienen salarios que superan los 100.000 euros anuales; en el otro lado de la balanza, hay muchos regidores que sólo reciben una pequeña aportación, inferior a los 100 euros, si bien la mayor parte de ellos no tienen dedicación exclusiva como sí la tienen muchos otros.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado este martes los salarios de los alcaldes en 2024: los tres mejor pagados son José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; y Jaume Collboni, alcalde de Barcelona. Son los tres únicos regidores de España que superan la barrera de los 100.000 euros. Entre los 10 alcaldes mejor pagados de España se encuentran uno de una localidad que no es capital de provincia: la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz Uriol (PP), que recibe por su cargo un total de 95.464,6 euros anuales, por encima de los alcaldes de ciudades como Burgos o Valencia. En la siguiente tabla puedes consultar los salarios de los regidores locales en 2024, según los últimos datos publicados por el Ministerio:

Estos son los 10 alcaldes mejor pagados de España en 2024:

Madrid

Bilbao

Barcelona

Donostia/San Sebastián

Vitoria/Gasteiz

Sevilla

Málaga

Marbella

Burgos

Valencia

No obstante, no son públicos todos los salarios. Los datos publicados este martes por el Ministerio incluyen más de 1.200 salarios no disponibles de los regidores de muchos municipios, entre ellos los sueldos de los alcaldes de capitales de provincia como Ourense: el sueldo del polémico Gonzalo Pérez Jácome, por ejemplo, no está disponible. El sueldo del edil ourensano sí estaba disponible en los datos publicados el año pasado, cuando se mostraba que en 2023 tenía un salario asignado de 75.215,42 euros anuales, siendo el segundo alcalde gallego mejor pagado, sólo por detrás de Abel Caballero, el alcalde de Vigo.

