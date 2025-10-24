VÍDEO | "Puede ser vista como una película terrorífica": así valora Alberto Rey 'Los Domingos' de Alauda Ruiz de Azúa

La película cuenta la historia de una chica de 17 años que quiere meterse a monja de clausura. El film hace un retrato "magnífico" de la familia como "institución compleja y contradictoria".

Este viernes se estrena 'Los Domingos', la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa. Como indica María Gómez, el film ganó la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián. "Cuenta la historia de una chica de 17 años que decide que se quiere meter a monja de clausura, algo que pilla por sorpresa a su familia", explica la zapeadora.

Alberto Rey no duda en considerar el film como una de las películas españolas del año. "Alauda es contención vasca", expone el periodista, "desde una sobriedad, que casi parece de película de terror conceptual, 'Los Domingos' propone una premisa que, de alguna manera, puede ser vista como una película terrorífica".

El periodista indica que el film desarrolla la pregunta de '¿qué harías si tu hija adolescente se quiere meter a monja?' "para componer un retrato magnífico de la familia como institución compleja y contradictora".

Patricia López Arnaiz, una de sus protagonistas, "hace un personaje que, para muchos espectadores, vamos a querer ser esa persona, tener la razón que tiene ella y, entonces, la película nos da una hostia...", indica Rey.

Rey puntúa la película con cuatro 'Albertitos' y medio. "Es increíble y dura menos de dos horas", expone. "Y es increíble que un tema tan concreto te interese de principio a fin", añade María Gómez. "A mí el tema me interesaba cero y, a los diez minutos, estaba metidísimo", concluye Alberto.

