Ana Pastor explica a los famosos concursantes de 'Generación TOP' que en la última prueba, 'Doble o mitad', los equipos pueden perder hasta la mitad de los puntos. En la prueba, la presentadora les muestra un vídeo y tras verlo, los equipos deben decidir antes de saber la pregunta si juegan o no. "Es la prueba definitiva para ver quién gana este concurso", explica Ana Pastor, que pide a Eduardo Casanova que no huya. "No huyo, Ana, pero yo no tengo deportividad", explica el actor, que hace reír al resto de los concursantes.

Mientras los 'Yeyé', formado por Ramoncín, Emma Ozores y Poty, deciden jugar a los otros dos equipos les cuesta más decidirse. "Voy a ser un poquito independentista y digo, pese a lo que diga mi grupo, que yo no jugaría", confiesa Eduardo Casanova en plató, donde Mario Marza destaca que "son una democracia". "Votemos, que somos la generación joven y estamos aprendiendo mucho de la democracia actual", destaca Eduardo Casanova. Finalmente, tanto los 'Like' como los 'Guay' deciden jugar también.